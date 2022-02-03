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Опрос: четверть россиян столкнулись с задержкой зарплаты в период пандемии
Опрос: четверть россиян столкнулись с задержкой зарплаты в период пандемии - РИА Новости, 03.02.2022
Опрос: четверть россиян столкнулись с задержкой зарплаты в период пандемии
Почти 25% россиян сообщили, что получали заработную плату с задержками в последние два года, говорится в отчете исследовательского центра Зарплаты.ру,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T06:54
2022-02-03T06:54
2022-02-03T06:54
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Почти 25% россиян сообщили, что получали заработную плату с задержками в последние два года, говорится в отчете исследовательского центра Зарплаты.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Исследование среди работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет проводилось с 26 по 2 февраля, в нём участвовали 2,19 тысячи человек.Основной причиной задержек были проблемы, возникшие у работодателей из-за коронавирусных ограничений - так ответили 49%. Еще 28% сообщили, что работодатели скрыли от них причины. В принципе имеют постоянные проблемы с выплатами зарплаты 14%, а не всю зарплату "в белую" получает 9%."На вопрос "удавалось ли вернуть заработную плату", 74% участников опроса ответили положительно, 13% ответили, что иногда выплачивали, но не всегда, 12% не смогли добиться выплат", - отмечается в исследовании.По данным опрошенных, 42% задерживали зарплату сроком до двух недель, 35% ждали заработок месяц, 18% испытывали финансовые сложности около трех месяцев.
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общество, россия
Опрос: четверть россиян столкнулись с задержкой зарплаты в период пандемии
Опрос показал, что 24 процента россиян столкнулись с задержкой зарплаты в период пандемии
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Почти 25% россиян сообщили, что получали заработную плату с задержками в последние два года, говорится в отчете исследовательского центра Зарплаты.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Исследование среди работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет проводилось с 26 по 2 февраля, в нём участвовали 2,19 тысячи человек.
"Как показало исследование, 24% опрошенных сталкивались с задержкой заработной платы последние два года. Из них большинство работает в сфере строительства, недвижимости (15%) и промышленности (11%). Рабочий персонал (10%) и представители сферы услуг (9%) также указали на внезапно возникшие финансовые сложности в организации", - говорится в отчете.
Основной причиной задержек были проблемы, возникшие у работодателей из-за коронавирусных ограничений - так ответили 49%. Еще 28% сообщили, что работодатели скрыли от них причины. В принципе имеют постоянные проблемы с выплатами зарплаты 14%, а не всю зарплату "в белую" получает 9%.
"На вопрос "удавалось ли вернуть заработную плату", 74% участников опроса ответили положительно, 13% ответили, что иногда выплачивали, но не всегда, 12% не смогли добиться выплат", - отмечается в исследовании.
По данным опрошенных, 42% задерживали зарплату сроком до двух недель, 35% ждали заработок месяц, 18% испытывали финансовые сложности около трех месяцев.