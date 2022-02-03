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Путин назвал подъем Дальнего Востока стратегической задачей России
Путин назвал подъем Дальнего Востока стратегической задачей России - РИА Новости, 03.02.2022
Путин назвал подъем Дальнего Востока стратегической задачей России
Президент России назвал одной из стратегических задач России ускоренный социально-экономический подъем Дальнего Востока, чему будут способствовать модернизация... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:27
2022-02-03T02:27
россия
дальний восток
экономика
китай
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России назвал одной из стратегических задач России ускоренный социально-экономический подъем Дальнего Востока, чему будут способствовать модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и рост портовой инфраструктуры."Одна из стратегических задач России – ускоренный социально-экономический подъём Сибири и Дальнего Востока. Эти территории – ближайшие соседи КНР. И мы намерены активно развивать межрегиональные связи. Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты. Так, началась модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. К 2024 году их пропускная способность должна увеличиться в полтора раза за счёт роста объёмов транзитных грузов и сокращения времени перевозок. Растёт и портовая инфраструктура на российском Дальнем Востоке", - написал он в статье для китайского информационного агентства "Синьхуа" в преддверии визита в Пекин."Всё это должно ещё больше повысить взаимодополняемость российской и китайской экономик", - добавил президент.
https://ria.ru/20220203/podkhody-1770773039.html
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россия, дальний восток, экономика, китай
02:27 03.02.2022
 
Путин назвал подъем Дальнего Востока стратегической задачей России

Президент Путин назвал ускоренный подъем Дальнего Востока стратегической задачей России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России назвал одной из стратегических задач России ускоренный социально-экономический подъем Дальнего Востока, чему будут способствовать модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и рост портовой инфраструктуры.
"Одна из стратегических задач России – ускоренный социально-экономический подъём Сибири и Дальнего Востока. Эти территории – ближайшие соседи КНР. И мы намерены активно развивать межрегиональные связи. Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты. Так, началась модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. К 2024 году их пропускная способность должна увеличиться в полтора раза за счёт роста объёмов транзитных грузов и сокращения времени перевозок. Растёт и портовая инфраструктура на российском Дальнем Востоке", - написал он в статье для китайского информационного агентства "Синьхуа" в преддверии визита в Пекин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
02:24
Путин: подходы России и Китая к решению глобальных проблем совпадают
"Всё это должно ещё больше повысить взаимодополняемость российской и китайской экономик", - добавил президент.
 
РоссияДальний ВостокЭкономикаКитай
 
 
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