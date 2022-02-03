https://ria.ru/20220203/zadacha-1770773173.html

Путин назвал подъем Дальнего Востока стратегической задачей России

Путин назвал подъем Дальнего Востока стратегической задачей России - РИА Новости, 03.02.2022

Путин назвал подъем Дальнего Востока стратегической задачей России

Президент России назвал одной из стратегических задач России ускоренный социально-экономический подъем Дальнего Востока, чему будут способствовать модернизация... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T02:27

2022-02-03T02:27

2022-02-03T02:27

россия

дальний восток

экономика

китай

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России назвал одной из стратегических задач России ускоренный социально-экономический подъем Дальнего Востока, чему будут способствовать модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и рост портовой инфраструктуры."Одна из стратегических задач России – ускоренный социально-экономический подъём Сибири и Дальнего Востока. Эти территории – ближайшие соседи КНР. И мы намерены активно развивать межрегиональные связи. Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты. Так, началась модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. К 2024 году их пропускная способность должна увеличиться в полтора раза за счёт роста объёмов транзитных грузов и сокращения времени перевозок. Растёт и портовая инфраструктура на российском Дальнем Востоке", - написал он в статье для китайского информационного агентства "Синьхуа" в преддверии визита в Пекин."Всё это должно ещё больше повысить взаимодополняемость российской и китайской экономик", - добавил президент.

https://ria.ru/20220203/podkhody-1770773039.html

россия

дальний восток

китай

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россия, дальний восток, экономика, китай