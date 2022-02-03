https://ria.ru/20220203/yangulbaevy-1770934892.html

В Чечне заявили, что Янгулбаевы пропагандировали террористические идеи

В Чечне заявили, что Янгулбаевы пропагандировали террористические идеи - РИА Новости, 03.02.2022

В Чечне заявили, что Янгулбаевы пропагандировали террористические идеи

Члены семьи Янгулбаевых пропагандировали террористические идеи и организовывали нападения на бывших сотрудников силовых органов, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:27

2022-02-03T18:27

2022-02-03T22:54

рамзан кадыров

адам делимханов

россия

нижний новгород

чеченская республика (чечня)

происшествия

общество

сайди янгулбаев

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ГРОЗНЫЙ, 3 фев — РИА Новости. Члены семьи Янгулбаевых пропагандировали террористические идеи и организовывали нападения на бывших сотрудников силовых органов, заявил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя высказывания депутата Госдумы Адама Делимханова. Так, по данным Telegram-каналов, Делимханов в прямом эфире в Instagram на чеченском языке заявил, что членов семьи Янгулбаевых ждет "преследование" и "кровная месть". "Высказывания и угрозы Адама Делимханова адресованы террористам и экстремистам — членам семьи Янгулбаевых, которые годами занимаются пропагандой̆ террористических идей и выступают против государственного строя в Российской Федерации. Они подчеркивали, что Чеченская Республика сегодня оккупирована Россией, выступали против всех народов России. Янгулбаевы оправдывали насильственные действия", — рассказал Дудаев РИА Новости.Он сообщил, что семья Янгулбаевых занималась организацией нападений на различных бывших сотрудников правоохранительных органов.После того, как СМИ написали о высказываниях Делимханова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оценку им должны дать в Госдуме. В свою очередь, член комиссии по депутатской этике Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что "если каким-либо заинтересованным лицом будет инициирован вопрос о рассмотрении высказывания депутата, то, безусловно, будет обсуждение, в ходе которого будут предприняты решения или меры воздействия на коллегу".Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, сыновья Сайди Янгулбаева, уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Руководитель региона обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".Семья экс-судьи Сайди Янгулбаева оказалась в центре внимания после того, как 20 января чеченские силовики увезли на допрос в Грозный его жену Зарему Мусаеву. Супруги проживали в Нижнем Новгороде. Самого мужчину не смогли доставить в республику из-за статуса федерального судьи в отставке. Третьего февраля коллегия судей Чечни прекратила отставку Янгулбаева, лишив его неприкосновенности. Как рассказала РИА Новости нижегородский адвокат Наталья Добронравова, которую вызывали домой к Янгулбаевым для оказания юридической помощи, около подъезда находились люди в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Кадыров отметил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым <…> трижды отправляли повестку". Как отмечал глава региона, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Мусаеву арестовали до 1 апреля, ей предъявили обвинение по статье о нападении на сотрудника правопорядка.

https://ria.ru/20220203/yangulbaev-1770895428.html

https://ria.ru/20220201/yangulbaevye-1770580040.html

https://ria.ru/20220203/kadyrov-1770845379.html

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рамзан кадыров, адам делимханов, россия, нижний новгород, чеченская республика (чечня), происшествия, общество, сайди янгулбаев, ахмед дудаев