https://ria.ru/20220202/delimkhanov-1770650920.html
Комиссия ГД по этике заявила о готовности изучить заявления Делимханова
Комиссия ГД по этике заявила о готовности изучить заявления Делимханова - РИА Новости, 02.02.2022
Комиссия ГД по этике заявила о готовности изучить заявления Делимханова
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрит ситуацию с резкими высказываниями депутата от Чеченской Республики Адама Делимханова в адрес членов... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:37
2022-02-02T12:37
2022-02-02T19:45
адам делимханов
рамзан кадыров
россия
нижний новгород
чеченская республика (чечня)
общество
госдума рф
сайди янгулбаев
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрит ситуацию с резкими высказываниями депутата от Чеченской Республики Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, если такое обращение поступит, рассказал РИА Новости член комиссии Сергей Леонов.Ранее ряд СМИ перевели сказанные на чеченском слова Делимханова в Instagram, который, согласно этим публикациям, заявил о "кровной мести" по отношению членам семьи Янгулбаевых, пообещав им "преследование"."Что касается комиссии по этике: в случае если каким-либо заинтересованным лицом будет инициирован вопрос о рассмотрении высказывания депутата, то, безусловно, будет обсуждение, в ходе которого будут предприняты решения или меры воздействия на коллегу", - сказал Леонов.Он отметил, что депутат как народный избранник должен вести себя сдержанно в своих высказываниях особенно по отношению к другим людям. "Если мы будем всем угрожать, то, мне кажется, это будет негативно сказываться на обществе, на репутации Госдумы. Традиционно на Кавказе достаточно жесткие нормы и правила, которые для жителей средней полосы неприемлемы. Надо уважать позицию и других людей, других народов. С этой точки зрения депутат все-таки представляет разные конфессии и национальности", - добавил Леонов.При этом парламентарий подчеркнул, что Делимханов высказался не на заседании Госдумы, не в ее стенах, он выступал "не официально как депутат". "На мой взгляд, здесь было эмоциональное высказывание его как физического лица", - уточнил он.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
https://ria.ru/20220201/yangulbaevye-1770580040.html
https://ria.ru/20220202/yangulbaev-1770647987.html
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адам делимханов, рамзан кадыров, россия, нижний новгород, чеченская республика (чечня), общество, госдума рф, сайди янгулбаев
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрит ситуацию с резкими высказываниями депутата от Чеченской Республики Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, если такое обращение поступит, рассказал РИА Новости член комиссии Сергей Леонов.
Ранее ряд СМИ перевели сказанные на чеченском слова Делимханова в Instagram, который, согласно этим публикациям, заявил о "кровной мести" по отношению членам семьи Янгулбаевых, пообещав им "преследование".
"Что касается комиссии по этике: в случае если каким-либо заинтересованным лицом будет инициирован вопрос о рассмотрении высказывания депутата, то, безусловно, будет обсуждение, в ходе которого будут предприняты решения или меры воздействия на коллегу", - сказал Леонов.
Он отметил, что депутат как народный избранник должен вести себя сдержанно в своих высказываниях особенно по отношению к другим людям. "Если мы будем всем угрожать, то, мне кажется, это будет негативно сказываться на обществе, на репутации Госдумы. Традиционно на Кавказе достаточно жесткие нормы и правила, которые для жителей средней полосы неприемлемы. Надо уважать позицию и других людей, других народов. С этой точки зрения депутат все-таки представляет разные конфессии и национальности", - добавил Леонов.
"И закон РФ мы как депутаты, неважно от какой территории, должны соблюдать. Насколько мне известно, по закону такие прямые угрозы наказываются. И это даже вопрос не депутатской этики, а правоохранительных органов", - пояснил он.
При этом парламентарий подчеркнул, что Делимханов высказался не на заседании Госдумы, не в ее стенах, он выступал "не официально как депутат". "На мой взгляд, здесь было эмоциональное высказывание его как физического лица", - уточнил он.
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде
. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров
опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы уехали в Европу
, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России
. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".