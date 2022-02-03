https://ria.ru/20220203/yangulbaev-1770967822.html

Дочь Янгулбаева сообщила, что они с отцом находятся за границей

Дочь Янгулбаева сообщила, что они с отцом находятся за границей - РИА Новости, 03.02.2022

Дочь Янгулбаева сообщила, что они с отцом находятся за границей

Дочь экс-судьи Сайди Янгулбаева Алия сообщила РИА Новости, что они с отцом покинули Россию. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T21:42

2022-02-03T21:42

2022-02-03T21:43

общество

россия

нижний новгород

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768864493_0:321:958:859_1920x0_80_0_0_292b8b32d4b0fe638c68624da4fbf75a.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Дочь экс-судьи Сайди Янгулбаева Алия сообщила РИА Новости, что они с отцом покинули Россию.Ранее адвокат семьи Янгулбаевых Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что не в курсе местонахождения бывшего судьи. По ее словам, за юридической помощью к ней он больше не обращался."Да, я с отцом, мы не в России. Находимся за границей", - сказала Янгулбаева РИА Новости в ответ на вопрос об их местонахождении.В какой конкретно стране они находятся, она не уточнила.Коллегия судей Чечни в четверг лишила Янгулбаева неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева , поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Мусаева арестована до 1 апреля, ей предъявлено обвинение по статье о нападении на сотрудника правопорядка.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220203/yangulbaevy-1770934892.html

https://ria.ru/20220201/yangulbaevye-1770580040.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, нижний новгород, рамзан кадыров