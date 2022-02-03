16:15 03.02.2022 (обновлено: 16:51 03.02.2022)
Экс-судью Янгулбаева лишили неприкосновенности
Коллегия судей Чечни прекратила отставку Сайди Янгулбаева и лишила его неприкосновенности
Молоток судьи
ГРОЗНЫЙ, 3 фев — РИА Новости. Коллегия судей Чечни прекратила отставку экс-судьи Сайди Янгулбаева, таким образом лишив его неприкосновенности, передает корреспондент РИА Новости.
Решение приняли путем единогласного тайного голосования на заседании Квалификационной коллегии судей республики.
"Судья в отставке Янгулбаев делает все возможное, чтобы нарушить спокойствие и внести раздор в гражданское общество Чеченской Республики. Данные поступки несовместимы с высоким статусом судьи в отставке, тем более судьи Верховного суда ЧР", — сказал председатель Совета Алавдин Гардалоев.
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым <…> трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем телеграм-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
1 февраля, 21:53Кадыров призвал вернуть семью Янгулбаевых в Россию
Кроме того, Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член СПЧ Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов".
"Новая газета" потребовала открыть против Кадырова уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды и подала соответствующее заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал разобраться в случившемся.
Представитель Кремля подчеркнул, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может": "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы — "и полиция начинает действовать".
Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.