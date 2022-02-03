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У берегов Нигерии прогремел взрыв на нефтедобывающем судне

У берегов Нигерии прогремел взрыв на нефтедобывающем судне - РИА Новости, 03.02.2022

У берегов Нигерии прогремел взрыв на нефтедобывающем судне

Пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, принадлежащем нигерийской компании Shebah E&P, у берегов Нигерии, сообщает газета Daily Trust... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:04

2022-02-03T12:04

2022-02-03T12:26

в мире

нигерия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, принадлежащем нигерийской компании Shebah E&P, у берегов Нигерии, сообщает газета Daily Trust со ссылкой на заявление компании."Сообщаем о печальном инциденте - пожаре, охватившем наш нефтедобывающий объект в море Trinity Spirit, расположенный у терминала Укпокити, после взрыва, произошедшего в ранние часы среды. Ведется расследование причины взрыва... На данный момент не сообщается о погибших, но подтверждаем, что на борту судна находилось 10 человек до инцидента", - говорится в заявлении компании, которое цитирует Daily Trust.Как пишет издание, судно находится у берегов южного штата Нигерии Дельта. Инцидент вызвал панику среди рабочих, которые работают на других нефтяных платформах поблизости. По данным газеты, они "беспомощно" наблюдали, как пожар распространяется по судну.Первыми, кто решил помочь пострадавшему судну, оказались рыбаки. Однако интенсивность огня не позволила им приблизиться к пылающему судну. Также спасатели американской компании Chevron и другой многонациональной нефтяной компании пытались помочь нигерийской платформе.Члены экипажа и команда проекта по добыче нефти в результате происшествия числятся пропавшими без вести.По данным агентства Блумберг, на борту судна может быть около двух миллионов баррелей нефти.

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в мире, нигерия