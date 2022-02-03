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Кадыров раскрыл детали встречи с Путиным
Кадыров раскрыл детали встречи с Путиным - РИА Новости, 03.02.2022
Кадыров раскрыл детали встречи с Путиным
Рамзан Кадыров рассказал о вопросах, который обсуждались на его встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:25
2022-02-03T15:55
россия
политика
ахмед дудаев
дмитрий песков
рамзан кадыров
владимир путин
михаил мишустин
москва
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Рамзан Кадыров рассказал о вопросах, который обсуждались на его встрече с президентом России Владимиром Путиным.Ранее пресс-служба главы Чечни сообщила о прошедшей встрече, позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, уточнив, что участники разговор касался социально-экономического развития республики."Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента", — рассказал Кадыров, видео его слов опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в инстаграме.Глава Чечни добавил, что у него по поручению президента Владимира Путина планируется встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также вице-премьерами и членами правительства."Так дальше будем стараться решать острые вопросы", — добавил Кадыров.Дудаев уточнил, что глава Чечни находится в рабочей командировке в Москве, откуда прислал видеосообщение. На видео Кадыров находится в Доме правительства.
https://ria.ru/20220203/chechnya-1770844095.html
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россия, политика, ахмед дудаев, дмитрий песков, рамзан кадыров, владимир путин, михаил мишустин, москва
14:25 03.02.2022 (обновлено: 15:55 03.02.2022)
 
Кадыров раскрыл детали встречи с Путиным

Глава Чечни Кадыров назвал встречу с президентом Путиным доброй

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Рамзан Кадыров рассказал о вопросах, который обсуждались на его встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее пресс-служба главы Чечни сообщила о прошедшей встрече, позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, уточнив, что участники разговор касался социально-экономического развития республики.
"Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента", — рассказал Кадыров, видео его слов опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в инстаграме.
Глава Чечни добавил, что у него по поручению президента Владимира Путина планируется встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также вице-премьерами и членами правительства.
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"Так дальше будем стараться решать острые вопросы", — добавил Кадыров.
Дудаев уточнил, что глава Чечни находится в рабочей командировке в Москве, откуда прислал видеосообщение. На видео Кадыров находится в Доме правительства.
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РоссияПолитикаАхмед ДудаевДмитрий ПесковРамзан КадыровВладимир ПутинМихаил МишустинМосква
 
 
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