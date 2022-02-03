14:25 03.02.2022 (обновлено: 15:55 03.02.2022)
Кадыров раскрыл детали встречи с Путиным
Глава Чечни Кадыров назвал встречу с президентом Путиным доброй
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Рамзан Кадыров рассказал о вопросах, который обсуждались на его встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее пресс-служба главы Чечни сообщила о прошедшей встрече, позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, уточнив, что участники разговор касался социально-экономического развития республики.
"Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента", — рассказал Кадыров, видео его слов опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в инстаграме.
Глава Чечни добавил, что у него по поручению президента Владимира Путина планируется встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также вице-премьерами и членами правительства.
"Так дальше будем стараться решать острые вопросы", — добавил Кадыров.
Дудаев уточнил, что глава Чечни находится в рабочей командировке в Москве, откуда прислал видеосообщение. На видео Кадыров находится в Доме правительства.