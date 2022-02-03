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Кадыров раскрыл детали встречи с Путиным

Кадыров раскрыл детали встречи с Путиным - РИА Новости, 03.02.2022

Кадыров раскрыл детали встречи с Путиным

Рамзан Кадыров рассказал о вопросах, который обсуждались на его встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:25

2022-02-03T14:25

2022-02-03T15:55

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Рамзан Кадыров рассказал о вопросах, который обсуждались на его встрече с президентом России Владимиром Путиным.Ранее пресс-служба главы Чечни сообщила о прошедшей встрече, позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, уточнив, что участники разговор касался социально-экономического развития республики."Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента", — рассказал Кадыров, видео его слов опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в инстаграме.Глава Чечни добавил, что у него по поручению президента Владимира Путина планируется встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также вице-премьерами и членами правительства."Так дальше будем стараться решать острые вопросы", — добавил Кадыров.Дудаев уточнил, что глава Чечни находится в рабочей командировке в Москве, откуда прислал видеосообщение. На видео Кадыров находится в Доме правительства.

https://ria.ru/20220203/chechnya-1770844095.html

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россия, политика, ахмед дудаев, дмитрий песков, рамзан кадыров, владимир путин, михаил мишустин, москва