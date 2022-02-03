https://ria.ru/20220203/vstrecha-1770845926.html

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Шольца

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Шольца - РИА Новости, 03.02.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Шольца

Встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем есть на повестке дня, но точных сроков пока нет, сообщил в четверг журналистам... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:05

2022-02-03T13:05

2022-02-03T13:05

политика

дмитрий песков

владимир путин

олаф шольц

эммануэль макрон

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем есть на повестке дня, но точных сроков пока нет, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков."Наработки (по встрече с Шольцем) в работе. Как только появится ясность, мы проинформируем. Мы с вами говорили, что поездка Шольца на повестке дня. После того, как будут согласованы даты, мы проинформируем. Также мы говорили о президенте (Франции Эммануэле) Макроне, о том, что в предыдущих разговорах мы обсуждали возможности очных контактов. Когда будет ясность - также вам сообщим", - сказал он.

https://ria.ru/20220127/medvedev-1769789115.html

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политика, дмитрий песков, владимир путин, олаф шольц, эммануэль макрон