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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Шольца
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Шольца - РИА Новости, 03.02.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Шольца
Встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем есть на повестке дня, но точных сроков пока нет, сообщил в четверг журналистам... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:05
2022-02-03T13:05
политика
дмитрий песков
владимир путин
олаф шольц
эммануэль макрон
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем есть на повестке дня, но точных сроков пока нет, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков."Наработки (по встрече с Шольцем) в работе. Как только появится ясность, мы проинформируем. Мы с вами говорили, что поездка Шольца на повестке дня. После того, как будут согласованы даты, мы проинформируем. Также мы говорили о президенте (Франции Эммануэле) Макроне, о том, что в предыдущих разговорах мы обсуждали возможности очных контактов. Когда будет ясность - также вам сообщим", - сказал он.
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политика, дмитрий песков, владимир путин, олаф шольц, эммануэль макрон
13:05 03.02.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Шольца

Песков: встреча Путина с канцлером ФРГ Шольцем есть на повестке дня, но точных сроков нет

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем есть на повестке дня, но точных сроков пока нет, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
"Наработки (по встрече с Шольцем) в работе. Как только появится ясность, мы проинформируем. Мы с вами говорили, что поездка Шольца на повестке дня. После того, как будут согласованы даты, мы проинформируем. Также мы говорили о президенте (Франции Эммануэле) Макроне, о том, что в предыдущих разговорах мы обсуждали возможности очных контактов. Когда будет ясность - также вам сообщим", - сказал он.
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ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинОлаф ШольцЭммануэль Макрон
 
 
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