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Путин провел встречу с главой Чечни Кадыровым

Путин провел встречу с главой Чечни Кадыровым - РИА Новости, 03.02.2022

Путин провел встречу с главой Чечни Кадыровым

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с Рамзаном Кадыровым, заявила пресс-служба главы Чечни РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T01:13

2022-02-03T01:13

2022-02-03T08:39

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ГРОЗНЫЙ, 3 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Москве с Рамзаном Кадыровым, заявила пресс-служба главы ЧечниКадыров на встрече отметил, что благодаря эффективным мерам, принимаемым под руководством президента, Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса."По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост — увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. Вырос объем инвестиций в основной капитал. В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 миллиарда рублей. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 миллиард рублей с созданием 11 тысяч рабочих мест", — цитирует пресс-служба Кадырова.Глава Чечни рассказал Путину, что безработица в регионе сократилась до 8%, с 2014 года уровень дотационности бюджета республики снизился более чем на 27% (с 69,6% до 42,4%)."В республике успешно реализуются нацпроекты, регион в числе лидеров по достижению целевых показателей. По федеральным проектам "Чистая вода" и "Чистая страна" в 2021 году республика заняла 2-е место", — приводит слова Кадырова его пресс-служба.Кроме того, досрочно была завершена программа пятилетки переселения из аварийного жилья и было введено более одного миллиона квадратных метров жилья, заявил глава Чечни.

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