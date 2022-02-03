Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220203/vstrecha-1770770637.html
Путин провел встречу с главой Чечни Кадыровым
Путин провел встречу с главой Чечни Кадыровым - РИА Новости, 03.02.2022
Путин провел встречу с главой Чечни Кадыровым
Президент России Владимир Путин встретился в Москве с Рамзаном Кадыровым, заявила пресс-служба главы Чечни РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T01:13
2022-02-03T08:39
россия
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770770925_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_9ceac3cf4885e861c2b787ccbcba81ea.jpg
ГРОЗНЫЙ, 3 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Москве с Рамзаном Кадыровым, заявила пресс-служба главы ЧечниКадыров на встрече отметил, что благодаря эффективным мерам, принимаемым под руководством президента, Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса."По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост — увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. Вырос объем инвестиций в основной капитал. В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 миллиарда рублей. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 миллиард рублей с созданием 11 тысяч рабочих мест", — цитирует пресс-служба Кадырова.Глава Чечни рассказал Путину, что безработица в регионе сократилась до 8%, с 2014 года уровень дотационности бюджета республики снизился более чем на 27% (с 69,6% до 42,4%)."В республике успешно реализуются нацпроекты, регион в числе лидеров по достижению целевых показателей. По федеральным проектам "Чистая вода" и "Чистая страна" в 2021 году республика заняла 2-е место", — приводит слова Кадырова его пресс-служба.Кроме того, досрочно была завершена программа пятилетки переселения из аварийного жилья и было введено более одного миллиона квадратных метров жилья, заявил глава Чечни.
https://ria.ru/20220201/yangulbaevye-1770580040.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770770925_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_3c56500e1f6635cdb7888449ce323131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, общество
01:13 03.02.2022 (обновлено: 08:39 03.02.2022)
 
Путин провел встречу с главой Чечни Кадыровым

Президент Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

© Пресс-служба главы ЧечниВ Москве состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым
В Москве состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым
© Пресс-служба главы Чечни
В Москве состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 3 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Москве с Рамзаном Кадыровым, заявила пресс-служба главы Чечни

"Р. Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике", — говорится в сообщении.

Кадыров на встрече отметил, что благодаря эффективным мерам, принимаемым под руководством президента, Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса.
"По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост — увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. Вырос объем инвестиций в основной капитал. В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 миллиарда рублей. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 миллиард рублей с созданием 11 тысяч рабочих мест", — цитирует пресс-служба Кадырова.
Глава Чечни рассказал Путину, что безработица в регионе сократилась до 8%, с 2014 года уровень дотационности бюджета республики снизился более чем на 27% (с 69,6% до 42,4%).
"В республике успешно реализуются нацпроекты, регион в числе лидеров по достижению целевых показателей. По федеральным проектам "Чистая вода" и "Чистая страна" в 2021 году республика заняла 2-е место", — приводит слова Кадырова его пресс-служба.
Кроме того, досрочно была завершена программа пятилетки переселения из аварийного жилья и было введено более одного миллиона квадратных метров жилья, заявил глава Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 21:53
Кадыров призвал вернуть семью Янгулбаевых в Россию
 
РоссияЭкономикаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала