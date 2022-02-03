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Путин провел встречу с главой Чечни Кадыровым
Путин провел встречу с главой Чечни Кадыровым - РИА Новости, 03.02.2022
Путин провел встречу с главой Чечни Кадыровым
Президент России Владимир Путин встретился в Москве с Рамзаном Кадыровым, заявила пресс-служба главы Чечни РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T01:13
2022-02-03T01:13
2022-02-03T08:39
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общество
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ГРОЗНЫЙ, 3 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Москве с Рамзаном Кадыровым, заявила пресс-служба главы ЧечниКадыров на встрече отметил, что благодаря эффективным мерам, принимаемым под руководством президента, Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса."По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост — увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. Вырос объем инвестиций в основной капитал. В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 миллиарда рублей. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 миллиард рублей с созданием 11 тысяч рабочих мест", — цитирует пресс-служба Кадырова.Глава Чечни рассказал Путину, что безработица в регионе сократилась до 8%, с 2014 года уровень дотационности бюджета республики снизился более чем на 27% (с 69,6% до 42,4%)."В республике успешно реализуются нацпроекты, регион в числе лидеров по достижению целевых показателей. По федеральным проектам "Чистая вода" и "Чистая страна" в 2021 году республика заняла 2-е место", — приводит слова Кадырова его пресс-служба.Кроме того, досрочно была завершена программа пятилетки переселения из аварийного жилья и было введено более одного миллиона квадратных метров жилья, заявил глава Чечни.
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россия, экономика, общество
01:13 03.02.2022 (обновлено: 08:39 03.02.2022)
Путин провел встречу с главой Чечни Кадыровым
Президент Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым
ГРОЗНЫЙ, 3 фев – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин встретился в Москве с Рамзаном Кадыровым, заявила пресс-служба главы Чечни
"Р. Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике", — говорится в сообщении.
Кадыров на встрече отметил, что благодаря эффективным мерам, принимаемым под руководством президента, Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса.
"По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост — увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. Вырос объем инвестиций в основной капитал. В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 миллиарда рублей. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 миллиард рублей с созданием 11 тысяч рабочих мест", — цитирует пресс-служба Кадырова.
Глава Чечни рассказал Путину, что безработица в регионе сократилась до 8%, с 2014 года уровень дотационности бюджета республики снизился более чем на 27% (с 69,6% до 42,4%).
"В республике успешно реализуются нацпроекты, регион в числе лидеров по достижению целевых показателей. По федеральным проектам "Чистая вода" и "Чистая страна" в 2021 году республика заняла 2-е место", — приводит слова Кадырова его пресс-служба.
Кроме того, досрочно была завершена программа пятилетки переселения из аварийного жилья и было введено более одного миллиона квадратных метров жилья, заявил глава Чечни.