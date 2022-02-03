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Володин назвал возмущение Германии российскими мерами против DW странным
Володин назвал возмущение Германии российскими мерами против DW странным - РИА Новости, 03.02.2022
Володин назвал возмущение Германии российскими мерами против DW странным
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал странным заявления общественности в Германии о мерах РФ в отношении Deutsche Welle. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T22:06
2022-02-03T22:27
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал странным заявления общественности в Германии о мерах РФ в отношении Deutsche Welle."Странным выглядит возмущение представителей правительства и общественности Германии относительно запрета деятельности Deutsche Welle в нашей стране. Разве это не то же самое, что вы делаете против RT DE", - написал политик в Telegram-канале.Как добавил парламентарий, в Германии сами не следуют тем принципам, которые озвучиваются, "нарушая свободу слова, свободу распространения информации".Володин призвал тех, кто выступает с аналогичной риторикой в отношении РФ, "заканчивать" с такими решениями, и отметил, что для диалога необходимо взаимное уважение и отсутствие двойных стандартов.Меры, предпринятые российскими властями в отношении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, могли бы быть еще жестче, недружественные действия против России без внимания не останутся, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Меры, принятые нашим Министерством иностранных дел, полностью поддерживаются депутатами. Более того, считаем, что они могли бы быть ещё более жёсткими. Недружественные действия против нашей страны без внимания не оставим", - написал Володин в своем Telegram-канале.Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220203/zakharova-1770959786.html
https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html
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в мире, россия, германия, берлин (город)
22:06 03.02.2022 (обновлено: 22:27 03.02.2022)
 
Володин назвал возмущение Германии российскими мерами против DW странным

Володин назвал возмущение общественности ФРГ российскими мерами против DW странным

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал странным заявления общественности в Германии о мерах РФ в отношении Deutsche Welle.
"Странным выглядит возмущение представителей правительства и общественности Германии относительно запрета деятельности Deutsche Welle в нашей стране. Разве это не то же самое, что вы делаете против RT DE", - написал политик в Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
20:48
Захарова назвала просьбу Cоюза журналистов ФРГ из-за мер против DW смешной
Как добавил парламентарий, в Германии сами не следуют тем принципам, которые озвучиваются, "нарушая свободу слова, свободу распространения информации".
Володин призвал тех, кто выступает с аналогичной риторикой в отношении РФ, "заканчивать" с такими решениями, и отметил, что для диалога необходимо взаимное уважение и отсутствие двойных стандартов.
Меры, предпринятые российскими властями в отношении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, могли бы быть еще жестче, недружественные действия против России без внимания не останутся, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Меры, принятые нашим Министерством иностранных дел, полностью поддерживаются депутатами. Более того, считаем, что они могли бы быть ещё более жёсткими. Недружественные действия против нашей страны без внимания не оставим", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:54Медиавойны
Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
 
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