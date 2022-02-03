https://ria.ru/20220203/video-1770867153.html

Группа "Би-2" сняла клип на сингл "Я никому не верю"

Группа "Би-2" сняла клип на сингл "Я никому не верю" - РИА Новости, 03.02.2022

Группа "Би-2" сняла клип на сингл "Я никому не верю"

Группа "Би-2" выпустила клип на сингл "Я никому не верю". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте коллектива. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:30

2022-02-03T19:30

2022-02-03T19:30

культура

новости культуры

музыка

би-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770859778_0:57:2139:1260_1920x0_80_0_0_4f650d4a6b238a5b7283bfb57a1a5be0.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Группа "Би-2" выпустила клип на сингл "Я никому не верю". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте коллектива. Главную роль в сюрреалистичном ролике исполнил Лева Би-2. В одном из фрагментов видео отражение музыканта не повторяет его движения. Например, когда солист поворачивается спиной к зеркалу, его двойник не шевелится и продолжает смотреть в камеру. В другом эпизоде Лева появляется с десятком ножей в спине, а в следующем танцует. Режиссер клипа — Макс Шишкин. Он уже работал с "Би-2" — снял ролики на песни "Пекло", "Депрессия" и "Нам не нужен герой". Ролик вышел в день рождения гитариста группы Шуры Би-2, ему исполнилось 52 года. Также впервые в истории отечественной рок-музыки был выпущен сборник каверов на этот трек. Свои версии композиции представили Ploho, "Альянс", Brainstorm, "Биоконструктор", Инна Желанная и другие. Альбом представлен на цифровых площадках.Фанаты от сингла и клипа в восторге. "Сильно, до мурашек. Каждая песня — до глубины души, невероятно просто. Спасибо, ребят!", "Господи это просто экстаз! Танцы Левы как отдельный вид искусства", "Посмотрела и послушала на одном дыхании... Какая графика! Какие лица! Великолепное исполнение! Очень круто! Это очередной шедевр от "Би-2"! Спасибо!" — пишут пользователи в комментариях под видео на YouTube-канале музыкантов.

https://ria.ru/20210914/zemfira-1749956552.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, музыка, би-2