https://ria.ru/20220203/vesna-1770867546.html

Москвичей призвали не ждать ранней весны

Москвичей призвали не ждать ранней весны - РИА Новости, 03.02.2022

Москвичей призвали не ждать ранней весны

Самые высокие сугробы в первую неделю марта – гораздо более вероятное событие в московском регионе, чем ранняя весна, рассказал журналистам научный руководитель РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:25

2022-02-03T14:25

2022-02-03T14:26

общество

москва

роман вильфанд

погода

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Самые высокие сугробы в первую неделю марта – гораздо более вероятное событие в московском регионе, чем ранняя весна, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Не ждите ранней весны… По климату самые высокие сугробы приходятся на первую декаду марта", - сказал Вильфанд.Он отметил, что москвичи начинают ждать весны уже с 1 марта, хотя наступление календарной весны никогда не совпадает с климатической реальностью.

https://ria.ru/20220203/pogoda-1770848177.html

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общество, москва, роман вильфанд, погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)