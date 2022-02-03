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Москвичей призвали не ждать ранней весны
Москвичей призвали не ждать ранней весны - РИА Новости, 03.02.2022
Москвичей призвали не ждать ранней весны
Самые высокие сугробы в первую неделю марта – гораздо более вероятное событие в московском регионе, чем ранняя весна, рассказал журналистам научный руководитель РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:25
2022-02-03T14:26
общество
москва
роман вильфанд
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Самые высокие сугробы в первую неделю марта – гораздо более вероятное событие в московском регионе, чем ранняя весна, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Не ждите ранней весны… По климату самые высокие сугробы приходятся на первую декаду марта", - сказал Вильфанд.Он отметил, что москвичи начинают ждать весны уже с 1 марта, хотя наступление календарной весны никогда не совпадает с климатической реальностью.
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общество, москва, роман вильфанд, погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
14:25 03.02.2022 (обновлено: 14:26 03.02.2022)
 
Москвичей призвали не ждать ранней весны

Метеоролог Вильфанд назвал первую декаду марта в Москве временем самых больших сугробов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина в Измайловском парке в Москве
Мужчина в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мужчина в Измайловском парке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Самые высокие сугробы в первую неделю марта – гораздо более вероятное событие в московском регионе, чем ранняя весна, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Не ждите ранней весны… По климату самые высокие сугробы приходятся на первую декаду марта", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что москвичи начинают ждать весны уже с 1 марта, хотя наступление календарной весны никогда не совпадает с климатической реальностью.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
13:13
Москвичам пообещали весеннюю погоду на следующей неделе
 
ОбществоМоскваРоман ВильфандПогодаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
 
 
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