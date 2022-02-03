https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770835192.html
Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса
Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса - РИА Новости, 03.02.2022
Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса
Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса, еще 6,3 миллиона доз произведено на мощностях в стране, говорится в материалах ко... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:29
2022-02-03T12:29
2022-02-03T12:36
москва
аргентина
альберто фернандес
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса, еще 6,3 миллиона доз произведено на мощностях в стране, говорится в материалах ко встрече президентов РФ и Аргентины Альберто Фернандеса и Владимира Путина."По состоянию на начало января 2022 года аргентинское правительство получило порядка 21 миллиона доз (из России поступило 14,6 миллиона; на мощностях аргентинской фармацевтической компании Laboratorios Richmond S.A. произведено 6,3 миллиона доз)", - отмечается в документе.В четверг Фернандес и Путин проведут переговоры в Москве. Лидеры намерены обсудить самый широкий круг вопросов. На повестке дня будут состояние и перспективы развития диалога в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
https://ria.ru/20220203/argentina-1770793112.html
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москва, аргентина, альберто фернандес, владимир путин
12:29 03.02.2022 (обновлено: 12:36 03.02.2022)
Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса
В Аргентине произвели 6,3 миллиона доз российских вакцин от коронавируса