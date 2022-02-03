https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770835192.html

Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса

Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса - РИА Новости, 03.02.2022

Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса

Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса, еще 6,3 миллиона доз произведено на мощностях в стране, говорится в материалах ко... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:29

2022-02-03T12:29

2022-02-03T12:36

москва

аргентина

альберто фернандес

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_0:192:2790:1761_1920x0_80_0_0_407359ef58abc2975a37f2d6fd25be51.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса, еще 6,3 миллиона доз произведено на мощностях в стране, говорится в материалах ко встрече президентов РФ и Аргентины Альберто Фернандеса и Владимира Путина."По состоянию на начало января 2022 года аргентинское правительство получило порядка 21 миллиона доз (из России поступило 14,6 миллиона; на мощностях аргентинской фармацевтической компании Laboratorios Richmond S.A. произведено 6,3 миллиона доз)", - отмечается в документе.В четверг Фернандес и Путин проведут переговоры в Москве. Лидеры намерены обсудить самый широкий круг вопросов. На повестке дня будут состояние и перспективы развития диалога в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

https://ria.ru/20220203/argentina-1770793112.html

москва

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, аргентина, альберто фернандес, владимир путин