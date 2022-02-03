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Белоусов предложил возобновить программу утилизации старых авто

Белоусов предложил возобновить программу утилизации старых авто - РИА Новости, 03.02.2022

Белоусов предложил возобновить программу утилизации старых авто

Программу господдержки утилизации старых автомобилей в России надо возобновить, но не повторяя ошибок прошлого и в правильный момент, учитывая особенности... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T20:09

2022-02-03T20:09

2022-02-03T23:57

экономика

владимир путин

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

деловая россия

авто

андрей белоусов

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Программу господдержки утилизации старых автомобилей в России надо возобновить, но не повторяя ошибок прошлого и в правильный момент, учитывая особенности рынка, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов."Такую программу, конечно, надо возобновить. Но, во-первых, сейчас нужно посмотреть, чтобы мы не повторяли тех ошибок, что были сделаны раньше. Чтобы у нас хватило мощностей, прежде всего по разделению этих ресурсов", — сказал Белоусов на встрече президента Владимира Путина с членами "Деловой России"."Второе: сейчас российский и мировой автопром находится в такой ситуации, что ограничения лежат со стороны производства, а не стороны спроса. Хорошо известна проблема электронных компонентов, которых не хватает для того, чтобы покрыть спрос, из-за этого растут цены. Поэтому нам нужно правильно выбрать момент, чтобы эту программу запустить", — добавил первый вице-премьер."Дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, потом доложите предложения, которые вы подготовите", — отреагировал президент.Он также отметил в ходе встречи, что в 2014-2015 годах принимал прямое участие в подготовке и принятии решений по запуску программы утилизации старых авто.Речь идет о программе, по которой машину старше десяти лет можно сдать в утиль и получить сертификат (на сумму от 50 тысяч до 350 тысяч рублей) на скидку для покупки нового автомобиля. Её господдержка прекращена в 2019 году.

https://ria.ru/20210129/utilsbor-1595141611.html

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экономика, владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), деловая россия, авто, андрей белоусов