Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220203/utilizatsiya-1770952882.html
Белоусов предложил возобновить программу утилизации старых авто
Белоусов предложил возобновить программу утилизации старых авто - РИА Новости, 03.02.2022
Белоусов предложил возобновить программу утилизации старых авто
Программу господдержки утилизации старых автомобилей в России надо возобновить, но не повторяя ошибок прошлого и в правильный момент, учитывая особенности... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T20:09
2022-02-03T23:57
экономика
владимир путин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
деловая россия
авто
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25107/15/251071519_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1838e7d5eb23fbcff45a0eb2683d8adb.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Программу господдержки утилизации старых автомобилей в России надо возобновить, но не повторяя ошибок прошлого и в правильный момент, учитывая особенности рынка, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов."Такую программу, конечно, надо возобновить. Но, во-первых, сейчас нужно посмотреть, чтобы мы не повторяли тех ошибок, что были сделаны раньше. Чтобы у нас хватило мощностей, прежде всего по разделению этих ресурсов", — сказал Белоусов на встрече президента Владимира Путина с членами "Деловой России"."Второе: сейчас российский и мировой автопром находится в такой ситуации, что ограничения лежат со стороны производства, а не стороны спроса. Хорошо известна проблема электронных компонентов, которых не хватает для того, чтобы покрыть спрос, из-за этого растут цены. Поэтому нам нужно правильно выбрать момент, чтобы эту программу запустить", — добавил первый вице-премьер."Дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, потом доложите предложения, которые вы подготовите", — отреагировал президент.Он также отметил в ходе встречи, что в 2014-2015 годах принимал прямое участие в подготовке и принятии решений по запуску программы утилизации старых авто.Речь идет о программе, по которой машину старше десяти лет можно сдать в утиль и получить сертификат (на сумму от 50 тысяч до 350 тысяч рублей) на скидку для покупки нового автомобиля. Её господдержка прекращена в 2019 году.
https://ria.ru/20210129/utilsbor-1595141611.html
https://ria.ru/20211022/utilizatsiya-1755661801.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25107/15/251071519_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6595b6e47e0c539dc65ceae401415321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), деловая россия, авто, андрей белоусов
20:09 03.02.2022 (обновлено: 23:57 03.02.2022)
 
Белоусов предложил возобновить программу утилизации старых авто

Вице-премьер Белоусов: программу утилизации старых автомобилей в России нужно возобновить

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУтилизация автомобилей на предприятии ООО "Втормет"
Утилизация автомобилей на предприятии ООО Втормет - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Утилизация автомобилей на предприятии ООО "Втормет"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Программу господдержки утилизации старых автомобилей в России надо возобновить, но не повторяя ошибок прошлого и в правильный момент, учитывая особенности рынка, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"Такую программу, конечно, надо возобновить. Но, во-первых, сейчас нужно посмотреть, чтобы мы не повторяли тех ошибок, что были сделаны раньше. Чтобы у нас хватило мощностей, прежде всего по разделению этих ресурсов", — сказал Белоусов на встрече президента Владимира Путина с членами "Деловой России".
Утилизация автомобилей в РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января 2021, 14:47
В России повысят утильсбор на автомобили
"Второе: сейчас российский и мировой автопром находится в такой ситуации, что ограничения лежат со стороны производства, а не стороны спроса. Хорошо известна проблема электронных компонентов, которых не хватает для того, чтобы покрыть спрос, из-за этого растут цены. Поэтому нам нужно правильно выбрать момент, чтобы эту программу запустить", — добавил первый вице-премьер.
"Дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, потом доложите предложения, которые вы подготовите", — отреагировал президент.
Он также отметил в ходе встречи, что в 2014-2015 годах принимал прямое участие в подготовке и принятии решений по запуску программы утилизации старых авто.
Речь идет о программе, по которой машину старше десяти лет можно сдать в утиль и получить сертификат (на сумму от 50 тысяч до 350 тысяч рублей) на скидку для покупки нового автомобиля. Её господдержка прекращена в 2019 году.
Центр утилизации автомобилей - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября 2021, 10:47
Утилизация автомобиля в 2022 году: пошаговое руководство
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Деловая РоссияАвтоАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала