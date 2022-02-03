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Пенсионерка из Украины зарыдала из-за жутких условий
"Как жить?" Пенсионерка с Украины расплакалась в прямом эфире - РИА Новости, 03.02.2022
Пенсионерка из Украины зарыдала из-за жутких условий
Пожилая жительница Херсона пожаловалась на условия жизни в эфире украинского телеканала "НАШ". РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:27
2022-02-03T20:44
в мире
херсон
украина
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пожилая жительница Херсона пожаловалась на условия жизни в эфире украинского телеканала "НАШ".Женщина также добавила, что ее пенсия составляет 3,5 тысячи гривен (9,5 тысячи рублей. — Прим. ред.), но две трети украинке приходится тратить на отопление, воду и газ.Телеканал опросил и других пожилых прохожих на улицах Херсона. Все они без исключения признались, что живут в плохих условиях. Осенью на Украине разразился энергетический кризис: из-за резкого роста цен на газ на европейском рынке и нехватки угля останавливалось больше половины украинских ТЭС. Как считает аналитик Democracy House Анатолий Октисюк, это станет для страны ключевой угрозой в этом году, которая обострит остальные проблемы и приведет к протестам.
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в мире, херсон, украина
19:27 03.02.2022 (обновлено: 20:44 03.02.2022)
 
"Как жить?" Пенсионерка с Украины расплакалась в прямом эфире

Пенсионерка из Херсона расплакалась в эфире телеканала "НАШ", говоря о своей жизни

CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorialХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorial
Херсон
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пожилая жительница Херсона пожаловалась на условия жизни в эфире украинского телеканала "НАШ".

"Получается, у меня тысяча гривен (2,7 тысячи рублей. — Прим. ред.) на питание, на мою жизнь. Как жить? Честно вам скажу: я каждую копейку экономлю", — призналась она корреспонденту дрожащим голосом и со слезами на глазах.

Женщина также добавила, что ее пенсия составляет 3,5 тысячи гривен (9,5 тысячи рублей. — Прим. ред.), но две трети украинке приходится тратить на отопление, воду и газ.
Телеканал опросил и других пожилых прохожих на улицах Херсона. Все они без исключения признались, что живут в плохих условиях.
Осенью на Украине разразился энергетический кризис: из-за резкого роста цен на газ на европейском рынке и нехватки угля останавливалось больше половины украинских ТЭС. Как считает аналитик Democracy House Анатолий Октисюк, это станет для страны ключевой угрозой в этом году, которая обострит остальные проблемы и приведет к протестам.
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