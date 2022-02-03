Пенсионерка из Украины зарыдала из-за жутких условий

19:27 03.02.2022 (обновлено: 20:44 03.02.2022)
"Как жить?" Пенсионерка с Украины расплакалась в прямом эфире
Пенсионерка из Херсона расплакалась в эфире телеканала "НАШ", говоря о своей жизни
Херсон
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пожилая жительница Херсона пожаловалась на условия жизни в эфире украинского телеканала "НАШ".
"Получается, у меня тысяча гривен (2,7 тысячи рублей. — Прим. ред.) на питание, на мою жизнь. Как жить? Честно вам скажу: я каждую копейку экономлю", — призналась она корреспонденту дрожащим голосом и со слезами на глазах.
Женщина также добавила, что ее пенсия составляет 3,5 тысячи гривен (9,5 тысячи рублей. — Прим. ред.), но две трети украинке приходится тратить на отопление, воду и газ.
Телеканал опросил и других пожилых прохожих на улицах Херсона. Все они без исключения признались, что живут в плохих условиях.
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