https://ria.ru/20220203/ukraina-1770947391.html

Пенсионерка из Украины зарыдала из-за жутких условий

"Как жить?" Пенсионерка с Украины расплакалась в прямом эфире - РИА Новости, 03.02.2022

Пенсионерка из Украины зарыдала из-за жутких условий

Пожилая жительница Херсона пожаловалась на условия жизни в эфире украинского телеканала "НАШ". РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:27

2022-02-03T19:27

2022-02-03T20:44

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украина

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пожилая жительница Херсона пожаловалась на условия жизни в эфире украинского телеканала "НАШ".Женщина также добавила, что ее пенсия составляет 3,5 тысячи гривен (9,5 тысячи рублей. — Прим. ред.), но две трети украинке приходится тратить на отопление, воду и газ.Телеканал опросил и других пожилых прохожих на улицах Херсона. Все они без исключения признались, что живут в плохих условиях. Осенью на Украине разразился энергетический кризис: из-за резкого роста цен на газ на европейском рынке и нехватки угля останавливалось больше половины украинских ТЭС. Как считает аналитик Democracy House Анатолий Октисюк, это станет для страны ключевой угрозой в этом году, которая обострит остальные проблемы и приведет к протестам.

https://ria.ru/20220123/ukraina-1769061105.html

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в мире, херсон, украина