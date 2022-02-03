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Американцы вспомнили Достоевского и плюнули на Украину с высокой колокольни
Американцы вспомнили Достоевского и отказались считать Украину важной - РИА Новости, 03.02.2022
Американцы вспомнили Достоевского и плюнули на Украину с высокой колокольни
Читатели американской газеты The Wall Street Journal негативно оценили статью редакционной коллегии, в которой журналисты попытались объяснить значимость... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:49
2022-02-03T14:49
2022-02-03T16:03
джо байден
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нато
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal негативно оценили статью редакционной коллегии, в которой журналисты попытались объяснить значимость Украины для США."У Соединенных Штатов нет никаких национальных интересов на Украине. Ни одного", — написал Marc Jones."У нас много внутренних проблем. Пусть о России беспокоятся соседи Украины", — добавил Manny Calderon.По мнению некоторых читателей, американскими властями, подобно "демонам Достоевского", овладел дух неоконсервативной экспансии, при этом требования России к НАТО видятся американцам адекватными."Она хочет держать сверхагрессивное НАТО подальше от своих границ", — написала Norma Brown.Кроме того, читатели не преминули раскритиковать семью президента Джо Байдена за связи с Украиной."Единственное, что пострадает из-за "потери Украины", — доходы Хантера (сын Байдена. — Прим. ред.)", — пошутил William Wahl.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Кремль в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают военное присутствие в восточноевропейских странах.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сконцентрировали у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев ДНР и ЛНР из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html
https://ria.ru/20220203/soros-1770730111.html
https://ria.ru/20220131/dzhonson-1770217746.html
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джо байден, россия, нато, сша, киев, украина, в мире
14:49 03.02.2022 (обновлено: 16:03 03.02.2022)
Американцы вспомнили Достоевского и отказались считать Украину важной
Читатели WSJ вспомнили Достоевского и отказались считать Украину важной для США страной