https://ria.ru/20220203/ukraina-1770867001.html

Минобороны Украины обратилось с просьбой к Германии

Минобороны Украины обратилось с просьбой к Германии - РИА Новости, 03.02.2022

Минобороны Украины обратилось с просьбой к Германии

Правительство Украины просит Германию прекратить блокировать поставки Киеву оружия третьими странами, сообщил в четверг министр обороны страны Алексей Резников. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:25

2022-02-03T14:25

2022-02-03T14:25

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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Правительство Украины просит Германию прекратить блокировать поставки Киеву оружия третьими странами, сообщил в четверг министр обороны страны Алексей Резников.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок заявили о недопустимости поставок оружия на Украину. Новое правительство Германии является коалиционным, в него входят три партии, в том числе Свободная демократическая партия. Киев хочет, чтобы Германия поставила Украине военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил в январе посол Украины в Берлине Андрей Мельник."Мы просили прекратить блокировать у правительства Германии поставку оружия другими странами. Например, просьбу правительства Эстонии поставить на Украину орудия производства еще ГДР, но Германия отказывает", - сказал Резников на брифинге.По его словам, ФРГ также блокирует поставку на Украину оружия по линии специального агентства NSPA, которое позволяет прозрачно приобретать оружие."Мы просим не блокировать возможность нам защищаться", - заявил Резников. При этом, по его словам, информация о поставке на Украину пяти тысяч шлемов от Германии пока существует только на уровне заявлений, Киев не получил ни одного письменного ответа.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов.

https://ria.ru/20220203/potok-1770775225.html

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