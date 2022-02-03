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https://ria.ru/20220203/ukraina-1770824888.html
Украина сказала свое веское слово об ответе США на инициативы России
Киев отреагировал на ответ США по предложениям России в сфере безопасности - РИА Новости, 03.02.2022
Украина сказала свое веское слово об ответе США на инициативы России
Украина поддержала ответ США на инициативы в сфере безопасности, предложенные Москвой. Об этом пишет испанская газета El Pais. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:52
2022-02-03T11:52
владимир зеленский
дмитрий кулеба
сша
киев
россия
нато
в мире
украина
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украина поддержала ответ США на инициативы в сфере безопасности, предложенные Москвой. Об этом пишет испанская газета El Pais.При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает в беседе с изданием, что Россия якобы разместила свои войска и оружие на Украине."Если это предложение будет принято на взаимной основе, это будет означать, что Россия должна уйти. Поэтому у нас нет возражений против идеи о том, чтобы она вывела свои силы, личный состав и оружие с территории Украины", — заявил дипломат.Также Кулеба сказал, что Киев и Вашингтон одинаково оценивают масштабы "российской угрозы", и допустил любой вариант развития событий на востоке страны.При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Кремль в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают военное присутствие в восточноевропейских странах.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сконцентрировали у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев ДНР и ЛНР из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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владимир зеленский, дмитрий кулеба, сша, киев, россия, нато, в мире, украина
11:52 03.02.2022
 
Киев отреагировал на ответ США по предложениям России в сфере безопасности

El Pais: Украина поддержала намерения США и НАТО по деэскалации ситуации с Россией

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украина поддержала ответ США на инициативы в сфере безопасности, предложенные Москвой. Об этом пишет испанская газета El Pais.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает в беседе с изданием, что Россия якобы разместила свои войска и оружие на Украине.
"Если это предложение будет принято на взаимной основе, это будет означать, что Россия должна уйти. Поэтому у нас нет возражений против идеи о том, чтобы она вывела свои силы, личный состав и оружие с территории Украины", — заявил дипломат.
Также Кулеба сказал, что Киев и Вашингтон одинаково оценивают масштабы "российской угрозы", и допустил любой вариант развития событий на востоке страны.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
10:05Инфографика
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
Посмотреть
При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Кремль в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают военное присутствие в восточноевропейских странах.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сконцентрировали у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев ДНР и ЛНР из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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Владимир ЗеленскийДмитрий КулебаСШАКиевРоссияНАТОВ миреУкраина
 
 
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