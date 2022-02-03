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Американский сенатор ответил на критику его позиции по Украине
Американский сенатор ответил на критику его позиции по Украине - РИА Новости, 03.02.2022
Американский сенатор ответил на критику его позиции по Украине
Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули в ответ на критику его позиции о нецелесообразности отправки войск на Украину и ее принятия в НАТО со стороны... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T08:20
2022-02-03T08:20
в мире
сша
россия
джо байден
дженнифер псаки
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули в ответ на критику его позиции о нецелесообразности отправки войск на Украину и ее принятия в НАТО со стороны представителя Белого дома Джен Псаки заявил в Twitter, что вся вина в случае обострения ситуации на Украине будет на президенте США Джо Байдене.Ранее Псаки обвинила сенатора в попугайском повторении тезисов "российской пропаганды" и отходе от межпартийных американских ценностей. По мнению Хоули, растущая вовлеченность в европейский кризис отвлекает США от борьбы с главной угрозой, которую он видит в Китае."Никакой переход на личности не скроет его (Байдена – ред.) жалкие провалы", - написал Хоули в своем Twitter, отметив, что в случае российского вмешательства в события на Украине "администрация Байдена может винить главным образом одного человека - Джо Байдена".Он снова обвинил нынешние американские власти в том, что они позволили достроить трубопровод "Северный поток – 2" и не оказали помощи Киеву в нужный момент.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220202/psaki-1770588394.html
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в мире, сша, россия, джо байден, дженнифер псаки, ситуация в днр и лнр, донбасс
08:20 03.02.2022
 
Американский сенатор ответил на критику его позиции по Украине

Сенатор Хоули: вся вина в случае эскалации ситуации на Украине будет лежать на Байдене

© REUTERS / Shuran HuangУчастник акции протеста против возможного вторжения России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне, США
Участник акции протеста против возможного вторжения России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Shuran Huang
Участник акции протеста против возможного вторжения России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули в ответ на критику его позиции о нецелесообразности отправки войск на Украину и ее принятия в НАТО со стороны представителя Белого дома Джен Псаки заявил в Twitter, что вся вина в случае обострения ситуации на Украине будет на президенте США Джо Байдене.
Ранее Псаки обвинила сенатора в попугайском повторении тезисов "российской пропаганды" и отходе от межпартийных американских ценностей. По мнению Хоули, растущая вовлеченность в европейский кризис отвлекает США от борьбы с главной угрозой, которую он видит в Китае.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 00:14
Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию лежит на России
"Никакой переход на личности не скроет его (Байдена – ред.) жалкие провалы", - написал Хоули в своем Twitter, отметив, что в случае российского вмешательства в события на Украине "администрация Байдена может винить главным образом одного человека - Джо Байдена".
Он снова обвинил нынешние американские власти в том, что они позволили достроить трубопровод "Северный поток – 2" и не оказали помощи Киеву в нужный момент.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Учения сил территориальной обороны Украины под Киевом - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 08:00
"Будут воевать в тылу". Киев создает армию из пенсионеров
 
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