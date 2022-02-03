https://ria.ru/20220203/ukraina-1770787749.html

Американский сенатор ответил на критику его позиции по Украине

Американский сенатор ответил на критику его позиции по Украине - РИА Новости, 03.02.2022

Американский сенатор ответил на критику его позиции по Украине

Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули в ответ на критику его позиции о нецелесообразности отправки войск на Украину и ее принятия в НАТО со стороны... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T08:20

2022-02-03T08:20

2022-02-03T08:20

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули в ответ на критику его позиции о нецелесообразности отправки войск на Украину и ее принятия в НАТО со стороны представителя Белого дома Джен Псаки заявил в Twitter, что вся вина в случае обострения ситуации на Украине будет на президенте США Джо Байдене.Ранее Псаки обвинила сенатора в попугайском повторении тезисов "российской пропаганды" и отходе от межпартийных американских ценностей. По мнению Хоули, растущая вовлеченность в европейский кризис отвлекает США от борьбы с главной угрозой, которую он видит в Китае."Никакой переход на личности не скроет его (Байдена – ред.) жалкие провалы", - написал Хоули в своем Twitter, отметив, что в случае российского вмешательства в события на Украине "администрация Байдена может винить главным образом одного человека - Джо Байдена".Он снова обвинил нынешние американские власти в том, что они позволили достроить трубопровод "Северный поток – 2" и не оказали помощи Киеву в нужный момент.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220202/psaki-1770588394.html

https://ria.ru/20220201/terbaty-1770338670.html

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в мире, сша, россия, джо байден, дженнифер псаки, ситуация в днр и лнр, донбасс