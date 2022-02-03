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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220203/tury-1770682341.html
В Египет за 100 долларов: названа цена самых дешевых и дорогих зимних туров
В Египет за 100 долларов: названа цена самых дешевых и дорогих зимних туров - РИА Новости, 03.02.2022
В Египет за 100 долларов: названа цена самых дешевых и дорогих зимних туров
Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров, проанализировав предварительные результаты продаж купленных россиянами путевок на зиму 2021–2022,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T01:09
2022-02-03T01:09
туризм
туризм
новости - туризм
россия
шарм-эш-шейх
мальдивы
коронавирус covid-19
египет
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров, проанализировав предварительные результаты продаж купленных россиянами путевок на зиму 2021–2022, выявили среди них самые дорогие и дешевые, сообщает Travelata.ru.Самый бюджетный тур за границу стоил 7 546 рублей. За эти деньги путешественник приобрел путевку в Шарм-эш-Шейх на две ночи с перелетом и проживанием в отеле категории "три звезды" с системой питания "все включено".Самое дорогое организованное путешествие этой зимы обошлось в миллион рублей. Двое взрослых туристов приобрели путевку на неделю на Мальдивы с перелетом и проживанием в отеле "пять звезд" по системе "все включено".Самый дешевый тур по России стоил 6 082 рубля. Именно столько заплатил путешественник за четыре ночи в Адлере с перелетом и проживанием в "трешке" с завтраками.А вот самая дорогая путевка по стране обошлась в 347 300 рублей. За эти деньги двое взрослых и двое детей улетели на восемь ночей в Красную Поляну в отель категории "пять звезд" с завтраками.
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туризм, новости - туризм, россия, шарм-эш-шейх, мальдивы, коронавирус covid-19, египет, сочи, адлер, красная поляна, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
01:09 03.02.2022
 
В Египет за 100 долларов: названа цена самых дешевых и дорогих зимних туров

Эксперты Travelata назвали стоимость самых дорогих и дешевых туров этой зимы

© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанкТуристы во время отдыха на пляже Хургады
Туристы во время отдыха на пляже Хургады - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров, проанализировав предварительные результаты продаж купленных россиянами путевок на зиму 2021–2022, выявили среди них самые дорогие и дешевые, сообщает Travelata.ru.
Самый бюджетный тур за границу стоил 7 546 рублей. За эти деньги путешественник приобрел путевку в Шарм-эш-Шейх на две ночи с перелетом и проживанием в отеле категории "три звезды" с системой питания "все включено".
Самое дорогое организованное путешествие этой зимы обошлось в миллион рублей. Двое взрослых туристов приобрели путевку на неделю на Мальдивы с перелетом и проживанием в отеле "пять звезд" по системе "все включено".
Самый дешевый тур по России стоил 6 082 рубля. Именно столько заплатил путешественник за четыре ночи в Адлере с перелетом и проживанием в "трешке" с завтраками.
А вот самая дорогая путевка по стране обошлась в 347 300 рублей. За эти деньги двое взрослых и двое детей улетели на восемь ночей в Красную Поляну в отель категории "пять звезд" с завтраками.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 10:50Туризм
Эксперты узнали, куда были куплены самые дорогие авиабилеты в январе
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияШарм-эш-ШейхМальдивыКоронавирус COVID-19ЕгипетСочиАдлерКрасная Полянатуристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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