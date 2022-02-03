https://ria.ru/20220203/tury-1770682341.html

В Египет за 100 долларов: названа цена самых дешевых и дорогих зимних туров

В Египет за 100 долларов: названа цена самых дешевых и дорогих зимних туров - РИА Новости, 03.02.2022

В Египет за 100 долларов: названа цена самых дешевых и дорогих зимних туров

Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров, проанализировав предварительные результаты продаж купленных россиянами путевок на зиму 2021–2022,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T01:09

2022-02-03T01:09

2022-02-03T01:09

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров, проанализировав предварительные результаты продаж купленных россиянами путевок на зиму 2021–2022, выявили среди них самые дорогие и дешевые, сообщает Travelata.ru.Самый бюджетный тур за границу стоил 7 546 рублей. За эти деньги путешественник приобрел путевку в Шарм-эш-Шейх на две ночи с перелетом и проживанием в отеле категории "три звезды" с системой питания "все включено".Самое дорогое организованное путешествие этой зимы обошлось в миллион рублей. Двое взрослых туристов приобрели путевку на неделю на Мальдивы с перелетом и проживанием в отеле "пять звезд" по системе "все включено".Самый дешевый тур по России стоил 6 082 рубля. Именно столько заплатил путешественник за четыре ночи в Адлере с перелетом и проживанием в "трешке" с завтраками.А вот самая дорогая путевка по стране обошлась в 347 300 рублей. За эти деньги двое взрослых и двое детей улетели на восемь ночей в Красную Поляну в отель категории "пять звезд" с завтраками.

https://ria.ru/20220202/aviabilety-1770455377.html

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