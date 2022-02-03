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Российские военные самолеты пролетели над Атлантикой в рамках учений
Российские военные самолеты пролетели над Атлантикой в рамках учений - РИА Новости, 03.02.2022
Российские военные самолеты пролетели над Атлантикой в рамках учений
Российские военные самолеты пролетели в рамках учений по поиску и обнаружению подводных лодок над Атлантикой, на разных этапах их сопровождали норвежские и... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T00:25
2022-02-03T07:38
безопасность
россия
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МОСКВА, 3 февраля - РИА Новости. Российские военные самолеты пролетели в рамках учений по поиску и обнаружению подводных лодок над Атлантикой, на разных этапах их сопровождали норвежские и британские истребители, сообщил Северный флот.Самолеты поднялись в небо в Вологодской области и совершили перелет над акваторией Норвежского моря в район выполнения задач в сопровождении двух истребителей-перехватчиков МиГ-31.На разных этапах полета Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании.ВМФ России проводит в январе–феврале серию учений под общим руководством главкома Николая Евменова. Основная их цель — отработка действий "по защите российских национальных интересов в Мировом океане", а также "по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений". Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане.
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безопасность, россия
00:25 03.02.2022 (обновлено: 07:38 03.02.2022)
 
Российские военные самолеты пролетели над Атлантикой в рамках учений

Российские Ту-142 пролетели над Атлантикой в рамках учений по обнаружению подводных лодок

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПротиволодочные самолеты Ту-142
Противолодочные самолеты Ту-142 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Противолодочные самолеты Ту-142
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МОСКВА, 3 февраля - РИА Новости. Российские военные самолеты пролетели в рамках учений по поиску и обнаружению подводных лодок над Атлантикой, на разных этапах их сопровождали норвежские и британские истребители, сообщил Северный флот.
"В соответствии с планом боевой подготовки два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Северного флота успешно выполнили полет в заданный район Северо-Восточной Атлантики для участия в учении по поиску и обнаружению подводных лодок", - говорится в сообщении.
Самолеты поднялись в небо в Вологодской области и совершили перелет над акваторией Норвежского моря в район выполнения задач в сопровождении двух истребителей-перехватчиков МиГ-31.
На разных этапах полета Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании.

"Полет российских самолетов проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана", - подчеркнули в Северном флоте.

ВМФ России проводит в январе–феврале серию учений под общим руководством главкома Николая Евменова. Основная их цель — отработка действий "по защите российских национальных интересов в Мировом океане", а также "по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений". Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане.
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