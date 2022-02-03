https://ria.ru/20220203/tu-142-1770769051.html

Российские военные самолеты пролетели над Атлантикой в рамках учений

Российские военные самолеты пролетели над Атлантикой в рамках учений - РИА Новости, 03.02.2022

Российские военные самолеты пролетели над Атлантикой в рамках учений

Российские военные самолеты пролетели в рамках учений по поиску и обнаружению подводных лодок над Атлантикой, на разных этапах их сопровождали норвежские и... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T00:25

2022-02-03T00:25

2022-02-03T07:38

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767021269_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_50115cd26d5aa7f83a4efa72a35c4c57.jpg

МОСКВА, 3 февраля - РИА Новости. Российские военные самолеты пролетели в рамках учений по поиску и обнаружению подводных лодок над Атлантикой, на разных этапах их сопровождали норвежские и британские истребители, сообщил Северный флот.Самолеты поднялись в небо в Вологодской области и совершили перелет над акваторией Норвежского моря в район выполнения задач в сопровождении двух истребителей-перехватчиков МиГ-31.На разных этапах полета Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании.ВМФ России проводит в январе–феврале серию учений под общим руководством главкома Николая Евменова. Основная их цель — отработка действий "по защите российских национальных интересов в Мировом океане", а также "по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений". Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане.

https://ria.ru/20220202/perekhvat-1770598345.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия