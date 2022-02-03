14:04 03.02.2022 (обновлено: 16:08 03.02.2022)
В ООН сообщили о рекордном росте мировых цен на продовольствие
ФАО: мировые цены на продовольствие достигли рекорда с апреля 2011 года
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Мировой индекс цен на продовольствие в январе по сравнению с декабрем вырос на 1,1 процента, до 135,7 пункта. Это рекордный уровень с апреля 2011 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Главным образом это связано с подорожанием растительного масла и молочных продуктов. Так, цены на масло выросли на 4,2 процента, до 185,9 пункта (плюс 7,4 пункта). Это касается пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного масла.
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Индекс цен на молочную продукцию поднялся на 2,4 процента, до 132,1 пункта (плюс 3,1 пункта), причем тут рост идет пятый месяц подряд. Сильнее всего подорожали сухое и обычное молоко и сливочное масло.
Цены на зерно увеличились незначительно — на 0,1 пункта, до 140,6. Наибольший рост (на 3,8 процента) отмечается по кукурузе — из-за опасений вокруг продолжающейся засухи в Южном полушарии. Рис подорожал на 3,1 процента на фоне сокращения урожая при сохранении высокого спроса. Цены на пшеницу, в свою очередь, снизились на 3,1 процента из-за сезонного увеличения предложения со стороны Австралии и Аргентины.
Мясо тоже немного подорожало — с 111,3 до 112,6 пункта. При этом говядина бьет рекорды, так как спрос превысил экспортное предложение, котировки свинины выросли незначительно, а баранина и мясо птицы продолжили дешеветь, несмотря на ковидные ограничения поставок.
Наконец, сахар уже второй месяц подряд дешевеет и уже опустился до полугодового минимума. В январе снижение составило 3,1 процента (минус 3,7 пункта, до 112,8 пункта). Это связано с прогнозами большого урожая и падением цен на этанол в Бразилии, хотя процесс и сдерживается укреплением бразильского реала к доллару.
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