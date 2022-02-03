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Липецкая область
https://ria.ru/20220203/traktory-1770840093.html
Лесные хозяйства Липецкой области получили новые трактора
Лесные хозяйства Липецкой области получили новые трактора - РИА Новости, 03.02.2022
Лесные хозяйства Липецкой области получили новые трактора
Пять лесхозов Липецкой области получили новые трактора в рамках реализации нацпроекта "Экология". Это первая поставка специализированной техники в этом году,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:59
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липецкая область
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ЛИПЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Пять лесхозов Липецкой области получили новые трактора в рамках реализации нацпроекта "Экология". Это первая поставка специализированной техники в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, на приобретение новых тракторов МТЗ-82 из федерального бюджета выделено почти в 9 миллионов рублей в рамках нацпроекта. Ключи от машин получили лесники "Донского", "Ленинского", "Задонского", "Куликовского" и "Чаплыгинского" лесхозов. В этом году это первая поставка новой спецтехники для проведения сельскохозяйственных работ по выполнению мероприятий по воспроизводству и защите лесов Липецкой области.Губернатор дополнил, что ближайшее время благодаря нацпроекту в лесхозы Липецкой области поступит новая лесопожарная техника и противопожарное оборудование для оперативного тушения возможных возгораний.
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липецкая область, общество, жкх
12:59 03.02.2022
 

Лесные хозяйства Липецкой области получили новые трактора

© Фото : администрация Липецкой областиТрактора, поступившие в лесхозы Липецкой области в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология"
Трактора, поступившие в лесхозы Липецкой области в рамках реализации федерального проекта Сохранение лесов нацпроекта Экология - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Фото : администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Пять лесхозов Липецкой области получили новые трактора в рамках реализации нацпроекта "Экология". Это первая поставка специализированной техники в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, на приобретение новых тракторов МТЗ-82 из федерального бюджета выделено почти в 9 миллионов рублей в рамках нацпроекта. Ключи от машин получили лесники "Донского", "Ленинского", "Задонского", "Куликовского" и "Чаплыгинского" лесхозов. В этом году это первая поставка новой спецтехники для проведения сельскохозяйственных работ по выполнению мероприятий по воспроизводству и защите лесов Липецкой области.
"Леса региона требуют постоянного внимания и заботы. В связи с этим мы планируем основательно обновить автопарк нашего лесного хозяйства в этом году", - прокомментировал Артамонов.
Губернатор дополнил, что ближайшее время благодаря нацпроекту в лесхозы Липецкой области поступит новая лесопожарная техника и противопожарное оборудование для оперативного тушения возможных возгораний.
Лес - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября 2021, 15:45Липецкая область
В Липецкой области увеличилась площадь лесов
 
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