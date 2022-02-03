https://ria.ru/20220203/traktory-1770840093.html

Лесные хозяйства Липецкой области получили новые трактора

Лесные хозяйства Липецкой области получили новые трактора - РИА Новости, 03.02.2022

Лесные хозяйства Липецкой области получили новые трактора

Пять лесхозов Липецкой области получили новые трактора в рамках реализации нацпроекта "Экология". Это первая поставка специализированной техники в этом году,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:59

2022-02-03T12:59

2022-02-03T12:58

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ЛИПЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Пять лесхозов Липецкой области получили новые трактора в рамках реализации нацпроекта "Экология". Это первая поставка специализированной техники в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, на приобретение новых тракторов МТЗ-82 из федерального бюджета выделено почти в 9 миллионов рублей в рамках нацпроекта. Ключи от машин получили лесники "Донского", "Ленинского", "Задонского", "Куликовского" и "Чаплыгинского" лесхозов. В этом году это первая поставка новой спецтехники для проведения сельскохозяйственных работ по выполнению мероприятий по воспроизводству и защите лесов Липецкой области.Губернатор дополнил, что ближайшее время благодаря нацпроекту в лесхозы Липецкой области поступит новая лесопожарная техника и противопожарное оборудование для оперативного тушения возможных возгораний.

https://ria.ru/20210928/lesa-1752182017.html

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липецкая область, общество, жкх