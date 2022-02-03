Лесные хозяйства Липецкой области получили новые трактора
© Фото : администрация Липецкой областиТрактора, поступившие в лесхозы Липецкой области в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология"
ЛИПЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Пять лесхозов Липецкой области получили новые трактора в рамках реализации нацпроекта "Экология". Это первая поставка специализированной техники в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, на приобретение новых тракторов МТЗ-82 из федерального бюджета выделено почти в 9 миллионов рублей в рамках нацпроекта. Ключи от машин получили лесники "Донского", "Ленинского", "Задонского", "Куликовского" и "Чаплыгинского" лесхозов. В этом году это первая поставка новой спецтехники для проведения сельскохозяйственных работ по выполнению мероприятий по воспроизводству и защите лесов Липецкой области.
"Леса региона требуют постоянного внимания и заботы. В связи с этим мы планируем основательно обновить автопарк нашего лесного хозяйства в этом году", - прокомментировал Артамонов.
Губернатор дополнил, что ближайшее время благодаря нацпроекту в лесхозы Липецкой области поступит новая лесопожарная техника и противопожарное оборудование для оперативного тушения возможных возгораний.
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