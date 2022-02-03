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Хорошие новости
https://ria.ru/20220203/tigryata-1770779069.html
В ЕАО краснокнижная амурская тигрица Тала показала своих тигрят
В ЕАО краснокнижная амурская тигрица Тала показала своих тигрят - РИА Новости, 03.02.2022
В ЕАО краснокнижная амурская тигрица Тала показала своих тигрят
Краснокнижная амурская тигрица по кличке Тала из государственного природного заповедника "Бастак" в Еврейской автономной области (ЕАО) показала двух своих... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T04:52
2022-02-03T10:26
приморский край
общество
хорошие новости
новости - туризм
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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Краснокнижная амурская тигрица по кличке Тала из государственного природного заповедника "Бастак" в Еврейской автономной области (ЕАО) показала двух своих подросших тигрят, сообщает центр "Амурский тигр".Как сообщало руководство заповедника, в 2020 году из-за травмы передней левой конечности образ жизни Талы стал менее активный. С февраля по сентябрь тогда отмечалось прогрессирование хромоты. В связи с этим остро стоял вопрос об ее изъятии из природной среды для дальнейшей реабилитации. Осложнялось это тем, что по данным центра "Амурский тигр", хищница предположительно была кормящей матерью, поэтому изъятие ее непременно привело бы к скорой гибели потомства. Наличие у нее детенышей не подтверждалось на протяжении года. А 21 сентября 2021 года Тала впервые отметилась с двумя годовалыми котятами. Один из них самец, второй, с большой долей вероятности, самка. Свое первое потомство Тала принесла в возрасте около трех лет."Тигрица Тала показала специалистам своих подросших тигрят. Семья совершила набег на маркировочное дерево, а затем ровным строем ушла "в закат". В конце видео в правой части экрана можно увидеть, как тигрята дружно следуют за матерью. Напомним, мать Талы и следовательно бабушка тигрят — тигрица Золушка", - сообщает центр.Заповедник "Бастак" в марте прошлого года объявил о конкурсе по подбору имени для трехлетней тигрицы под условным именем Т8 (дочь Золушки от второго помета в 2017 году). Всего участниками было предложено больше 100 имён, во второй этап конкурса "прошли" шесть: Бира, Зарина, Амура, Тала, Ева и Сури. В числе проголосовавших больше тысячи человек. Предпочтение варианту Тала (имя означает золотая, золотистая) отдал 41% из них.Золушка — амурская тигрица, спасённая людьми, и одна из самых первых тигриц, которые начали восстанавливать популяцию своего вида. Хищнице было около шести месяцев, когда её нашли люди в феврале 2012 года на юго-западе Приморского края. Она погибала от истощения и обморожения. Её спасли и назвали Золушкой. После длительного лечения она была помещена в центр реабилитации. В начале 2013 года специалистами было принято решение выпустить зверя на природу - в заповедник "Бастак". Там обитал одинокий самец Заветный. Учёные предполагали, что звери могут стать парой и дать потомство. В декабре 2015 года Золушка с двумя тигрятами попала на фото. Их назвали Принц и Восток.На территории заповедника "Бастак" обитает шесть особей амурского тигра: три взрослых хищника (самец Бастак, самки Золушка и Тала), а также два молодых тигра возрастом более года. Еще один молодой самец, брат Талы, из второго помета Золушки, последний раз отмечался на камерах фотоловушек в марте 2021 года.
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приморский край, общество, новости - туризм
04:52 03.02.2022 (обновлено: 10:26 03.02.2022)
 
В ЕАО краснокнижная амурская тигрица Тала показала своих тигрят

В ЕАО амурская тигрица Тала из заповедника "Бастак" показала своих двух подросших тигрят

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурская тигрица
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурская тигрица
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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Краснокнижная амурская тигрица по кличке Тала из государственного природного заповедника "Бастак" в Еврейской автономной области (ЕАО) показала двух своих подросших тигрят, сообщает центр "Амурский тигр".
Как сообщало руководство заповедника, в 2020 году из-за травмы передней левой конечности образ жизни Талы стал менее активный. С февраля по сентябрь тогда отмечалось прогрессирование хромоты. В связи с этим остро стоял вопрос об ее изъятии из природной среды для дальнейшей реабилитации. Осложнялось это тем, что по данным центра "Амурский тигр", хищница предположительно была кормящей матерью, поэтому изъятие ее непременно привело бы к скорой гибели потомства. Наличие у нее детенышей не подтверждалось на протяжении года. А 21 сентября 2021 года Тала впервые отметилась с двумя годовалыми котятами. Один из них самец, второй, с большой долей вероятности, самка. Свое первое потомство Тала принесла в возрасте около трех лет.
"Тигрица Тала показала специалистам своих подросших тигрят. Семья совершила набег на маркировочное дерево, а затем ровным строем ушла "в закат". В конце видео в правой части экрана можно увидеть, как тигрята дружно следуют за матерью. Напомним, мать Талы и следовательно бабушка тигрят — тигрица Золушка", - сообщает центр.
Заповедник "Бастак" в марте прошлого года объявил о конкурсе по подбору имени для трехлетней тигрицы под условным именем Т8 (дочь Золушки от второго помета в 2017 году). Всего участниками было предложено больше 100 имён, во второй этап конкурса "прошли" шесть: Бира, Зарина, Амура, Тала, Ева и Сури. В числе проголосовавших больше тысячи человек. Предпочтение варианту Тала (имя означает золотая, золотистая) отдал 41% из них.
Золушка — амурская тигрица, спасённая людьми, и одна из самых первых тигриц, которые начали восстанавливать популяцию своего вида. Хищнице было около шести месяцев, когда её нашли люди в феврале 2012 года на юго-западе Приморского края. Она погибала от истощения и обморожения. Её спасли и назвали Золушкой. После длительного лечения она была помещена в центр реабилитации. В начале 2013 года специалистами было принято решение выпустить зверя на природу - в заповедник "Бастак". Там обитал одинокий самец Заветный. Учёные предполагали, что звери могут стать парой и дать потомство. В декабре 2015 года Золушка с двумя тигрятами попала на фото. Их назвали Принц и Восток.
На территории заповедника "Бастак" обитает шесть особей амурского тигра: три взрослых хищника (самец Бастак, самки Золушка и Тала), а также два молодых тигра возрастом более года. Еще один молодой самец, брат Талы, из второго помета Золушки, последний раз отмечался на камерах фотоловушек в марте 2021 года.
Амурская тигрица Уссури с четырехмесячными тигрятами, которые осваиваются в вольере Приморского сафари-парка - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 08:26
В России пройдет единовременный учет амурского тигра
 
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