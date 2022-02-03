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Продюсера "Вия 3D" Тетерина избили
Продюсера "Вия 3D" Тетерина избили - РИА Новости, 03.02.2022
Продюсера "Вия 3D" Тетерина избили
Продюсер Олег Тетерин заявил в полицию, что его избил сосед по дому на Тверской улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:16
2022-02-03T17:16
2022-02-03T17:16
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Продюсер Олег Тетерин заявил в полицию, что его избил сосед по дому на Тверской улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.По его словам, накануне продюсер обратился в больницу для того, чтобы зафиксировать побои: у него травма головы и ушибы.Олег Тетерин – продюсер, работает над жанрами комедии, драмы и триллера, участвовал в создании таких картин, как "Вий 3D", "В спорте только девушки", "Мамы 3" и "Понедельник начинается в субботу".
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знаменитости, шоу-бизнес
Продюсера "Вия 3D" Тетерина избили
Продюсер "Вия 3D" Тетерин заявил в полицию о конфликте с соседом и избиении
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Продюсер Олег Тетерин заявил в полицию, что его избил сосед по дому на Тверской улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.
По его словам, накануне продюсер обратился в больницу для того, чтобы зафиксировать побои: у него травма головы и ушибы.
"Со слов заявителя, телесные повреждения он получил в ходе бытового конфликта с соседом на Тверской улице. Проводится проверка", – сказал собеседник агентства.
Олег Тетерин – продюсер, работает над жанрами комедии, драмы и триллера, участвовал в создании таких картин, как "Вий 3D", "В спорте только девушки", "Мамы 3" и "Понедельник начинается в субботу".