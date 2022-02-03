https://ria.ru/20220203/teterin-1770904139.html

Продюсера "Вия 3D" Тетерина избили

Продюсера "Вия 3D" Тетерина избили - РИА Новости, 03.02.2022

Продюсера "Вия 3D" Тетерина избили

Продюсер Олег Тетерин заявил в полицию, что его избил сосед по дому на Тверской улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:16

2022-02-03T17:16

2022-02-03T17:16

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Продюсер Олег Тетерин заявил в полицию, что его избил сосед по дому на Тверской улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.По его словам, накануне продюсер обратился в больницу для того, чтобы зафиксировать побои: у него травма головы и ушибы.Олег Тетерин – продюсер, работает над жанрами комедии, драмы и триллера, участвовал в создании таких картин, как "Вий 3D", "В спорте только девушки", "Мамы 3" и "Понедельник начинается в субботу".

https://ria.ru/20220201/priluchnyy-1770439565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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