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В Таиланде объяснили новые требования к туристической страховке

В Таиланде объяснили новые требования к туристической страховке - РИА Новости, 03.02.2022

В Таиланде объяснили новые требования к туристической страховке

Туристам, направляющимся в Таиланд, нужно внимательно относиться к условиям и срокам действия медицинских страховок с ковидным покрытием, которые они... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:11

2022-02-03T19:11

2022-02-03T19:11

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БАНГКОК, 3 фев — РИА Новости. Туристам, направляющимся в Таиланд, нужно внимательно относиться к условиям и срокам действия медицинских страховок с ковидным покрытием, которые они приобретают перед поездкой, заявила в четверг заместитель представителя Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 доктор Апхисамай Сирангсан."Страховка должна иметь срок действия, превышающий время пребывания как минимум на 10 дней, чтобы полностью покрыть весь период лечения, которое редко занимает меньше 14 дней", — сказала Сирангсан.Она напомнила, что медстраховка с покрытием не менее 50 тысяч долларов остается обязательным условием для получения разрешения на въезд в страну. Копию полиса нужно внести на сайт или в приложение Thailand Pass."Сейчас, после многих случаев, когда страховка приобреталась туристами только на период пребывания в Таиланде, мы будем очень тщательно проверять все документы, которые путешественник подает через Интернет, в том числе страховой полис", — сказала Сирангсан, добавив, что ждать разрешения нужно будет около семи рабочих дней после подачи заявления.

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новости - туризм, таиланд, коронавирус covid-19, страхование, туризм, туристы, здоровье, пцр-тест