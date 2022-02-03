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В Тюмени суд приговорил педофила к 18,5 года колонии

В Тюмени суд приговорил педофила к 18,5 года колонии - РИА Новости, 03.02.2022

В Тюмени суд приговорил педофила к 18,5 года колонии

Ленинский суд Тюмени приговорил к 18,5 годам лишения свободы обвиняемого в надругательстве над девочкой, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:25

2022-02-03T15:25

2022-02-03T15:31

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ТЮМЕНЬ, 3 фев - РИА Новости. Ленинский суд Тюмени приговорил к 18,5 годам лишения свободы обвиняемого в надругательстве над девочкой, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.Следствием установлено, что 20 марта 2021 года в Тюмени по улице Вербной ранее судимый за кражи и грабежи Владимир Гергерт совершил в отношении малолетней девочки иные действия сексуального характера."Суд признал его виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия и с угрозой ее применения к потерпевшей с использованием ее беспомощного состояния (п. "б" ч.4 ст. 132 УК РФ). Суд назначил ему наказание 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщает в Telegram-канале пресс-служба судебной системы региона.В счет возмещения морального вреда с подсудимого взыскано в пользу потерпевшей 700 000 рублей, приговор не вступил в законную силу, отмечается в сообщении.

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происшествия, тюмень, тюменская область, общество, россия