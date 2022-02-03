https://ria.ru/20220203/sud-1770869275.html

Суд в Москве продлил арест фигурантов дела об избиении мужчины в метро

Суд в Москве продлил арест фигурантов дела об избиении мужчины в метро - РИА Новости, 03.02.2022

Суд в Москве продлил арест фигурантов дела об избиении мужчины в метро

Басманный суд Москвы продлил до апреля срок ареста трёх обвиняемых в избиении молодого человека, который заступился за девушку в метро, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:32

2022-02-03T14:32

2022-02-03T14:32

происшествия

сергей собянин

роман коваль

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до апреля срок ареста трёх обвиняемых в избиении молодого человека, который заступился за девушку в метро, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Булыгина."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия, срок содержания под стражей обвиняемым продлен до 5 апреля", - сказала собеседница агентства.Таким образом, Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков останутся в СИЗО.По данным следствия, 4 октября в вагоне метро между станциями "Первомайская" и "Измайловская" на Арбатско-Покровской линии трое мужчин жестоко избили пассажира, который заступился за девушку. Затем они пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции. При этом один из них угрожал правоохранителям канцелярским ножом, а другой распылил перцовый баллончик.В середине октября Черемушкинский суд столицы арестовал всех троих на два месяца. Фигуранты дела обвиняются в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое - уроженцы Дагестана и имеют судимости по статьям о краже и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.Пострадавший Роман Ковалев был госпитализирован с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. В больнице его навестил мэр Москвы Сергей Собянин, он поручил руководству метрополитена поощрить Ковалева 2 миллионами рублей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил пострадавшему ведомственную медаль "Доблесть и отвага" за мужество и неравнодушие.

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происшествия, сергей собянин, роман коваль, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия