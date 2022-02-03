https://ria.ru/20220203/sud-1770869275.html
Суд в Москве продлил арест фигурантов дела об избиении мужчины в метро
Суд в Москве продлил арест фигурантов дела об избиении мужчины в метро - РИА Новости, 03.02.2022
Суд в Москве продлил арест фигурантов дела об избиении мужчины в метро
Басманный суд Москвы продлил до апреля срок ареста трёх обвиняемых в избиении молодого человека, который заступился за девушку в метро, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:32
2022-02-03T14:32
2022-02-03T14:32
происшествия
сергей собянин
роман коваль
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764396242_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_def58ea9161e46833aed131b59a66522.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до апреля срок ареста трёх обвиняемых в избиении молодого человека, который заступился за девушку в метро, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Булыгина."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия, срок содержания под стражей обвиняемым продлен до 5 апреля", - сказала собеседница агентства.Таким образом, Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков останутся в СИЗО.По данным следствия, 4 октября в вагоне метро между станциями "Первомайская" и "Измайловская" на Арбатско-Покровской линии трое мужчин жестоко избили пассажира, который заступился за девушку. Затем они пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции. При этом один из них угрожал правоохранителям канцелярским ножом, а другой распылил перцовый баллончик.В середине октября Черемушкинский суд столицы арестовал всех троих на два месяца. Фигуранты дела обвиняются в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое - уроженцы Дагестана и имеют судимости по статьям о краже и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.Пострадавший Роман Ковалев был госпитализирован с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. В больнице его навестил мэр Москвы Сергей Собянин, он поручил руководству метрополитена поощрить Ковалева 2 миллионами рублей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил пострадавшему ведомственную медаль "Доблесть и отвага" за мужество и неравнодушие.
https://ria.ru/20220125/zaderzhanie-1769357277.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764396242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb949167b1c596ccd028dda3da2bf5cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей собянин, роман коваль, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Суд в Москве продлил арест фигурантов дела об избиении мужчины в метро
Басманный суд Москвы продлил арест фигурантов дела об избиении мужчины в метро
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до апреля срок ареста трёх обвиняемых в избиении молодого человека, который заступился за девушку в метро, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия, срок содержания под стражей обвиняемым продлен до 5 апреля", - сказала собеседница агентства.
Таким образом, Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков останутся в СИЗО.
По данным следствия, 4 октября в вагоне метро между станциями "Первомайская" и "Измайловская" на Арбатско-Покровской линии трое мужчин жестоко избили пассажира, который заступился за девушку. Затем они пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции. При этом один из них угрожал правоохранителям канцелярским ножом, а другой распылил перцовый баллончик.
В середине октября Черемушкинский суд столицы арестовал всех троих на два месяца. Фигуранты дела обвиняются в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое - уроженцы Дагестана и имеют судимости по статьям о краже и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Пострадавший Роман Ковалев
был госпитализирован с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. В больнице его навестил мэр Москвы Сергей Собянин
, он поручил руководству метрополитена поощрить Ковалева 2 миллионами рублей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
вручил пострадавшему ведомственную медаль "Доблесть и отвага" за мужество и неравнодушие.