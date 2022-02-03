https://ria.ru/20220203/sud-1770842136.html

Верховный суд проверит решение о ликвидации международного "Мемориала"*

Верховный суд проверит решение о ликвидации международного "Мемориала"* - РИА Новости, 03.02.2022

Верховный суд проверит решение о ликвидации международного "Мемориала"*

Верховный суд РФ 28 февраля проверит законность решения о ликвидации международного "Мемориала"* (признан иноагентом в РФ), сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:51

2022-02-03T12:51

2022-02-03T13:04

москва

россия

ссср

генеральная прокуратура рф

правозащитный центр "мемориал"

мемориал

происшествия

верховный суд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ 28 февраля проверит законность решения о ликвидации международного "Мемориала"* (признан иноагентом в РФ), сообщили РИА Новости в суде."Апелляционная инстанция суда 28 февраля рассмотрит жалобу на решение суда", - сказали в ВС РФ.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"* (также признан иноагентом).Верховный суд РФ 28 декабря постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. На следующий день аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд. Защита заявила о намерении обжаловать оба решения.Согласно приведенной в рамках заседания ВС оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться) … с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.В мотивировочной части решения Мосгорсуда указано, что нарушения, допущенные правозащитным центром "Мемориал"*, носят систематический и грубый характер, поэтому ответ в виде его ликвидации соразмерен. Центр, будучи иноагентом, "в своей деятельности демонстрирует устойчивое пренебрежение" к требованиям российского законодательства, "не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, чем грубо нарушает права граждан, в том числе право на достоверную информацию", сказано в решении.Суд посчитал, что нарушения "Мемориала"* свидетельствуют о "намеренном, грубом и демонстративном неисполнении требований закона на протяжении длительного времени". Судья проанализировал и доводы ответчиков, указав, что исправление нарушений уже после их выявления не свидетельствует о добросовестности. Ликвидация, указал суд, является мерой публично-правовой ответственности, а не повторным наказанием.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.*Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда

https://ria.ru/20220114/mosgorsud-1767889809.html

https://ria.ru/20220107/konkurs-1766854018.html

москва

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, ссср, генеральная прокуратура рф, правозащитный центр "мемориал", мемориал, происшествия, верховный суд рф