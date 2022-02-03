22:00 03.02.2022 (обновлено: 00:40 04.02.2022)
США начали переброску дополнительных военных в Европу
Первые военно-транспортные самолеты США начали переброску дополнительных войск в Европу
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Первые американские военно-транспортные самолеты начали переброску дополнительных войск в Европу, передает CBS.
По информации телеканала, порядка двух тысяч бойцов американской армии вылетели днем из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) на самолетах C-17 Globemaster. Подавляющее большинство из них разместят в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии.
Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал дополнительную переброску около двух тысяч военных в Европу. По его словам, речь идет в том числе о переброске частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что отправка американских солдат в европейские страны вблизи границ России — не те шаги, которые направлены на деэскалацию. Он добавил, что в этом случае любые меры, которые примет Москва для обеспечения безопасности и интересов, абсолютно понятны.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и его союзники обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Москве не раз указывали, что цель вбросов об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации напряженности на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и в начале февраля получила ответ. Белый дом хотел сохранить его в секрете, однако текст согласовывали со всеми союзниками США и Украиной, поэтому глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что у него нет никаких сомнений в скорой утечке документа.
Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований": недопущения расширения на восток, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.