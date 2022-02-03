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США начали переброску дополнительных военных в Европу
США начали переброску дополнительных военных в Европу - РИА Новости, 04.02.2022
США начали переброску дополнительных военных в Европу
Первые американские военно-транспортные самолеты начали переброску дополнительных войск в Европу, передает CBS. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-03T22:00
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сша
европа
в мире
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вашингтон (город)
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Первые американские военно-транспортные самолеты начали переброску дополнительных войск в Европу, передает CBS.По информации телеканала, порядка двух тысяч бойцов американской армии вылетели днем из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) на самолетах C-17 Globemaster. Подавляющее большинство из них разместят в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии.Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал дополнительную переброску около двух тысяч военных в Европу. По его словам, речь идет в том числе о переброске частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что отправка американских солдат в европейские страны вблизи границ России — не те шаги, которые направлены на деэскалацию. Он добавил, что в этом случае любые меры, которые примет Москва для обеспечения безопасности и интересов, абсолютно понятны.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и его союзники обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации напряженности на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и в начале февраля получила ответ. Белый дом хотел сохранить его в секрете, однако текст согласовывали со всеми союзниками США и Украиной, поэтому глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что у него нет никаких сомнений в скорой утечке документа.Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований": недопущения расширения на восток, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.
https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html
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сша, европа, в мире, министерство обороны сша, вашингтон (город), джон кирби, украина
22:00 03.02.2022 (обновлено: 00:40 04.02.2022)
 
США начали переброску дополнительных военных в Европу

Первые военно-транспортные самолеты США начали переброску дополнительных войск в Европу

© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Первые американские военно-транспортные самолеты начали переброску дополнительных войск в Европу, передает CBS.
По информации телеканала, порядка двух тысяч бойцов американской армии вылетели днем из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) на самолетах C-17 Globemaster. Подавляющее большинство из них разместят в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии.
Подготовка к встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в отеле Президент в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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Путин объяснил, из-за чего может начаться война России и НАТО
Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал дополнительную переброску около двух тысяч военных в Европу. По его словам, речь идет в том числе о переброске частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что отправка американских солдат в европейские страны вблизи границ России — не те шаги, которые направлены на деэскалацию. Он добавил, что в этом случае любые меры, которые примет Москва для обеспечения безопасности и интересов, абсолютно понятны.

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и его союзники обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Москве не раз указывали, что цель вбросов об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации напряженности на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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2 февраля, 18:03
"Запад любит войну". Британцы поддержали слова Путина о НАТО
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и в начале февраля получила ответ. Белый дом хотел сохранить его в секрете, однако текст согласовывали со всеми союзниками США и Украиной, поэтому глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что у него нет никаких сомнений в скорой утечке документа.
Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований": недопущения расширения на восток, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США готовятся к отправке в Восточную Европу. 3 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 14:09
"Украинский" десант. США перебрасывают в Европу элитные войска
 
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