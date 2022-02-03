https://ria.ru/20220203/ssha-1770965292.html

Американские военные взорвали свой вертолет, сломавшийся в Сирии

Американские военные взорвали свой вертолет, сломавшийся в Сирии - РИА Новости, 03.02.2022

Американские военные взорвали свой вертолет, сломавшийся в Сирии

Американские военные подорвали собственный вертолет, который сломался в ходе операции против главаря террористической группировки ИГ* (запрещена в России) Абу... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T21:16

2022-02-03T21:16

2022-02-03T21:16

война в сирии

в мире

сирия

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Американские военные подорвали собственный вертолет, который сломался в ходе операции против главаря террористической группировки ИГ* (запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Он подчеркнул, что ночной рейд обошелся без потерь со стороны американцев."Хотя американских потерь не было, один из наших вертолетов столкнулся с механической поломкой... Было определено, что его дальнейшее применение нецелесообразно и даже может быть опасным. Поэтому (глава Центрального командования США Кеннет) Маккензи принял решение оставить вертолет и методом подрыва уничтожить его на месте", - сказал Кирби.В четверг президент США Джо Байден объявил, что минувшей ночью вооруженные силы страны провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен один из главарей ИГ* – аль-Курейши. В ходе операции Аль-Курейши, по данным военных, подорвал себя, вместе с ним были ликвидированы несколько подельников. Считается, что этот боевик был наиболее высокопоставленным членом ИГ после смерти бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220203/siriya-1770937756.html

https://ria.ru/20220203/operatsiya-1770912879.html

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в мире, сирия, сша, джо байден