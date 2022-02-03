15:55 03.02.2022 (обновлено: 16:44 03.02.2022)
США заявили о ликвидации в Сирии одного из лидеров ИГ*
Президент США Байден заявил о ликвидации в Сирии лидера ИГ Абу аль-Курайши
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенный патруль США на дороге из Ракки в Хасеке
Военный патруль США на дороге из Ракки в Хасеке
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Американские военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров террористической организации "Исламское государство"*, заявил президент США Джо Байден.
"Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГ*", — приводит слова президента Белый дом.
11 октября 2021, 10:54В Ираке сообщили о задержании "заместителя" аль-Багдади
О том, что Силы специальных операций США под контролем Центрального командования провели накануне вечером контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии, сообщил ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, она прошла успешно, никто из американских военнослужащих не пострадал.
По сведениям СМИ, спецоперация проводилась в деревне Атмех в провинции Идлиб, недалеко от границы с Турцией, при этом погибли не менее 12 человек. Как пишет агенство Франс Пресс со ссылкой на одного из американских чиновников, главарь террористов взорвал бомбу, которая убила его и членов его семьи, среди которых были женщины и дети.
Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши возглавил ИГ* в 2019 году, после ликвидации ее главаря Абу Бакра аль-Багдади.
США и их союзники с 2014 года проводят военную операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей. Несмотря на то что в Вашингтоне уже несколько раз заявляли о победе над террористами, вылазки боевиков продолжаются. Кроме того, на севере страны действуют антиправительственные протурецкие группировки.
* Террористическая организация, запрещенная в России.