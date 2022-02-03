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США заявили о ликвидации в Сирии одного из лидеров ИГ*

США заявили о ликвидации в Сирии одного из лидеров ИГ* - РИА Новости, 03.02.2022

США заявили о ликвидации в Сирии одного из лидеров ИГ*

Американские военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров террористической организации "Исламское государство"*, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:55

2022-02-03T15:55

2022-02-03T16:44

в мире

джо байден

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Американские военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров террористической организации "Исламское государство"*, заявил президент США Джо Байден."Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГ*", — приводит слова президента Белый дом.О том, что Силы специальных операций США под контролем Центрального командования провели накануне вечером контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии, сообщил ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, она прошла успешно, никто из американских военнослужащих не пострадал.По сведениям СМИ, спецоперация проводилась в деревне Атмех в провинции Идлиб, недалеко от границы с Турцией, при этом погибли не менее 12 человек. Как пишет агенство Франс Пресс со ссылкой на одного из американских чиновников, главарь террористов взорвал бомбу, которая убила его и членов его семьи, среди которых были женщины и дети.Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши возглавил ИГ* в 2019 году, после ликвидации ее главаря Абу Бакра аль-Багдади. США и их союзники с 2014 года проводят военную операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей. Несмотря на то что в Вашингтоне уже несколько раз заявляли о победе над террористами, вылазки боевиков продолжаются. Кроме того, на севере страны действуют антиправительственные протурецкие группировки.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211011/zaderzhanie-1753966167.html

https://ria.ru/20220128/siriya-1769894061.html

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в мире, джо байден, министерство обороны сша, сирия, сша, джон кирби