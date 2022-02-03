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США заявили о ликвидации в Сирии одного из лидеров ИГ*
США заявили о ликвидации в Сирии одного из лидеров ИГ* - РИА Новости, 03.02.2022
США заявили о ликвидации в Сирии одного из лидеров ИГ*
Американские военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров террористической организации "Исламское государство"*, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:55
2022-02-03T16:44
в мире
джо байден
министерство обороны сша
сирия
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Американские военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров террористической организации "Исламское государство"*, заявил президент США Джо Байден."Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГ*", — приводит слова президента Белый дом.О том, что Силы специальных операций США под контролем Центрального командования провели накануне вечером контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии, сообщил ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, она прошла успешно, никто из американских военнослужащих не пострадал.По сведениям СМИ, спецоперация проводилась в деревне Атмех в провинции Идлиб, недалеко от границы с Турцией, при этом погибли не менее 12 человек. Как пишет агенство Франс Пресс со ссылкой на одного из американских чиновников, главарь террористов взорвал бомбу, которая убила его и членов его семьи, среди которых были женщины и дети.Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши возглавил ИГ* в 2019 году, после ликвидации ее главаря Абу Бакра аль-Багдади. США и их союзники с 2014 года проводят военную операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей. Несмотря на то что в Вашингтоне уже несколько раз заявляли о победе над террористами, вылазки боевиков продолжаются. Кроме того, на севере страны действуют антиправительственные протурецкие группировки.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211011/zaderzhanie-1753966167.html
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в мире, джо байден, министерство обороны сша, сирия, сша, джон кирби
15:55 03.02.2022 (обновлено: 16:44 03.02.2022)
 
США заявили о ликвидации в Сирии одного из лидеров ИГ*

Президент США Байден заявил о ликвидации в Сирии лидера ИГ Абу аль-Курайши

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенный патруль США на дороге из Ракки в Хасеке
Военный патруль США на дороге из Ракки в Хасеке - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военный патруль США на дороге из Ракки в Хасеке
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Американские военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров террористической организации "Исламское государство"*, заявил президент США Джо Байден.
"Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГ*", — приводит слова президента Белый дом.
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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В Ираке сообщили о задержании "заместителя" аль-Багдади
О том, что Силы специальных операций США под контролем Центрального командования провели накануне вечером контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии, сообщил ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, она прошла успешно, никто из американских военнослужащих не пострадал.
По сведениям СМИ, спецоперация проводилась в деревне Атмех в провинции Идлиб, недалеко от границы с Турцией, при этом погибли не менее 12 человек. Как пишет агенство Франс Пресс со ссылкой на одного из американских чиновников, главарь террористов взорвал бомбу, которая убила его и членов его семьи, среди которых были женщины и дети.
Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши возглавил ИГ* в 2019 году, после ликвидации ее главаря Абу Бакра аль-Багдади.
США и их союзники с 2014 года проводят военную операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей. Несмотря на то что в Вашингтоне уже несколько раз заявляли о победе над террористами, вылазки боевиков продолжаются. Кроме того, на севере страны действуют антиправительственные протурецкие группировки.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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В миреДжо БайденМинистерство обороны СШАСирияСШАДжон Кирби
 
 
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