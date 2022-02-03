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Песков прокомментировал ответ США на вопрос о вторжении на Украину
Песков прокомментировал ответ США на вопрос о вторжении на Украину - РИА Новости, 03.02.2022
Песков прокомментировал ответ США на вопрос о вторжении на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про "отказ" США от термина "неминуемый" для характеристики якобы возможного "вторжения" на Украину, заявил, РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:17
2022-02-03T13:17
в мире
дмитрий песков
россия
киев
москва
нато
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про "отказ" США от термина "неминуемый" для характеристики якобы возможного "вторжения" на Украину, заявил, что Кремль этого не заметил."Нет, мы не заметили этого", - сказал Песков.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, москва, нато
13:17 03.02.2022
 
Песков прокомментировал ответ США на вопрос о вторжении на Украину

Пресс-секретарь Песков: Кремль не заметил отказа США от термина "неминуемый"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про "отказ" США от термина "неминуемый" для характеристики якобы возможного "вторжения" на Украину, заявил, что Кремль этого не заметил.
"Нет, мы не заметили этого", - сказал Песков.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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