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В Кремле прокомментировали переброску дополнительных сил США в Европу
В Кремле прокомментировали переброску дополнительных сил США в Европу - РИА Новости, 03.02.2022
В Кремле прокомментировали переброску дополнительных сил США в Европу
Направление американских солдат в европейские страны вблизи границ России - это не шаги, которые направлены на деэскалацию, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:54
2022-02-03T12:54
2022-02-03T14:10
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Направление американских солдат в европейские страны вблизи границ России - это не шаги, которые направлены на деэскалацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Пентагон объявил, что США направляют дополнительные войска в Европу на фоне эскалации кризиса вокруг Украины. Согласно заверениям Пентагона, они будут находиться в союзных европейских странах на временной основе и при согласии принимающих сторон.Пескова попросили прокомментировать объявление США о дополнительном укреплении своего контингента в Европе. "Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать. Причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и так далее. Речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ. Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, а, напротив, это действия, которые ведут к усилению этой напряженности. Только так к этому можно относиться", - сказал он.Пресс-секретарь президента добавил, что в свете отправки США дополнительных сил в Европу любые меры РФ для обеспечения безопасности и интересов абсолютно понятны.Его попросили прокомментировать объявление США о дополнительном укреплении своего контингента в Европе."Разумеется, обеспокоенность России в данном случае абсолютно понятна, абсолютно оправдана и абсолютно так же объяснимы и понятны любые меры, предпринимаемые Россией для обеспечения собственной безопасности и собственных интересов", - сказал Песков.Отвечая на вопрос о мерах, он пояснил, что речь идет о тех мерах, которые "считают необходимыми те, кто занимается обеспечением нашей безопасности".
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дмитрий песков, сша, в мире, европа, украина, министерство обороны сша, россия
12:54 03.02.2022 (обновлено: 14:10 03.02.2022)
В Кремле прокомментировали переброску дополнительных сил США в Европу
Песков: обеспокоенность России из-за переброски военных США в Европу абсолютно оправдана
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Направление американских солдат в европейские страны вблизи границ России - это не шаги, которые направлены на деэскалацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Пентагон
объявил, что США
направляют дополнительные войска в Европу
на фоне эскалации кризиса вокруг Украины
. Согласно заверениям Пентагона, они будут находиться в союзных европейских странах на временной основе и при согласии принимающих сторон.
Пескова попросили прокомментировать объявление США о дополнительном укреплении своего контингента в Европе. "Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать. Причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и так далее. Речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ. Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, а, напротив, это действия, которые ведут к усилению этой напряженности. Только так к этому можно относиться", - сказал он.
Пресс-секретарь президента добавил, что в свете отправки США дополнительных сил в Европу любые меры РФ для обеспечения безопасности и интересов абсолютно понятны.
Его попросили прокомментировать объявление США о дополнительном укреплении своего контингента в Европе.
"Разумеется, обеспокоенность России
в данном случае абсолютно понятна, абсолютно оправдана и абсолютно так же объяснимы и понятны любые меры, предпринимаемые Россией для обеспечения собственной безопасности и собственных интересов", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о мерах, он пояснил, что речь идет о тех мерах, которые "считают необходимыми те, кто занимается обеспечением нашей безопасности".