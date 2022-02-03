https://ria.ru/20220203/sputnik-1770862162.html

Путин поблагодарил президента Аргентины за регистрацию "Спутника V"

Путин поблагодарил президента Аргентины за регистрацию "Спутника V" - РИА Новости, 03.02.2022

Путин поблагодарил президента Аргентины за регистрацию "Спутника V"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Аргентины Альберто Анхель Фернандесом поблагодарил его за то, что его страна первой в западном полушарии... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:01

2022-02-03T14:01

2022-02-03T14:57

распространение коронавируса

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Аргентины Альберто Анхель Фернандесом поблагодарил его за то, что его страна первой в западном полушарии зарегистрировала у себя российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Очень рад вас видеть. Давно собирались провести очную встречу, но, к сожалению, не удавалось это сделать в связи с эпидемиологическими обстоятельствами", - сказал Путин.Он напомнил, что последняя их очная встреча была в 2020 году в Израиле."Конечно, я благодарен вам за то, что вы первая страна, которая зарегистрировала "Спутник V" в западном полушарии", - отметил российский лидер.Он подчеркнул, что в настоящее время первый контракт, заключенный между РФ и Аргентиной, практически выполнен, и уже почти 15 миллионов доз вакцины российской доставлены, развернуто производство в Аргентине.Российский лидер поздравил своего коллегу с масштабной вакцинацией."Я хочу вас поздравить с тем, что вы провели такую масштабную вакцинацию. Почти 78% населения у вас привито. Это хороший результат очень", - заявил Путин.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

https://ria.ru/20220128/vaktsina-1769900994.html

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