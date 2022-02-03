https://ria.ru/20220203/sport-1770777997.html

Путин рассказал о любимых видах спорта

Путин рассказал о любимых видах спорта - РИА Новости, 03.02.2022

Путин рассказал о любимых видах спорта

Президент Владимир Путин рассказал, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание, интересуется прыжками на лыжах с трамплина. Об... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T04:16

2022-02-03T04:16

2022-02-03T11:14

спорт

россия

ночная хоккейная лига

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770793623_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_1ed11a52b031e0ceb30757c7c58e35e1.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание, интересуется прыжками на лыжах с трамплина. Об этом он говорил в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовано на сайте Кремля.Когда речь зашла о спорте, глава государства признался, что с удовольствием участвует в матчах Ночной хоккейной лиги, если позволяет график, и при любой возможности катается на горных лыжах.Журналист попросил поделиться секретами хоккейного мастерства. На это Путин ответил, что считает себя не вправе давать какие-либо советы людям, увлеченным хоккеем."Пусть это делают профессиональные хоккеисты и тренеры. На мой взгляд, главное, чтобы человек занимался любимым видом спорта, неважно каким, регулярно. Упорно и целеустремленно шел к поставленной цели. Тогда и мастерство постепенно придет", — сказал он.Президент подчеркнул, что в России хоккей имеет давние традиции и очень популярен. Особо он отметил Ночную хоккейную лигу, которая создана в 2011 году. Сейчас это почти 1,1 тысячи команд, объединяющих более 20 тысяч хоккеистов из большинства регионов страны."Многие наши знаменитые олимпийские чемпионы, чемпионы мира активно участвуют в развитии этого проекта, за что им большое спасибо. Достигнутые успехи — очевидны", — отметил Путин.По его словам, в прошлом году в России играли в хоккей на любительском уровне более 620 тысяч человек, и это число постоянно растет.

https://rsport.ria.ru/20220125/putin-1769427152.html

https://rsport.ria.ru/20220203/opyt-1770774262.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, россия, ночная хоккейная лига, владимир путин