https://ria.ru/20220203/sport-1770777997.html
Путин рассказал о любимых видах спорта
Путин рассказал о любимых видах спорта - РИА Новости, 03.02.2022
Путин рассказал о любимых видах спорта
Президент Владимир Путин рассказал, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание, интересуется прыжками на лыжах с трамплина. Об... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T04:16
2022-02-03T04:16
2022-02-03T11:14
спорт
россия
ночная хоккейная лига
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание, интересуется прыжками на лыжах с трамплина. Об этом он говорил в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовано на сайте Кремля.Когда речь зашла о спорте, глава государства признался, что с удовольствием участвует в матчах Ночной хоккейной лиги, если позволяет график, и при любой возможности катается на горных лыжах.Журналист попросил поделиться секретами хоккейного мастерства. На это Путин ответил, что считает себя не вправе давать какие-либо советы людям, увлеченным хоккеем."Пусть это делают профессиональные хоккеисты и тренеры. На мой взгляд, главное, чтобы человек занимался любимым видом спорта, неважно каким, регулярно. Упорно и целеустремленно шел к поставленной цели. Тогда и мастерство постепенно придет", — сказал он.Президент подчеркнул, что в России хоккей имеет давние традиции и очень популярен. Особо он отметил Ночную хоккейную лигу, которая создана в 2011 году. Сейчас это почти 1,1 тысячи команд, объединяющих более 20 тысяч хоккеистов из большинства регионов страны."Многие наши знаменитые олимпийские чемпионы, чемпионы мира активно участвуют в развитии этого проекта, за что им большое спасибо. Достигнутые успехи — очевидны", — отметил Путин.По его словам, в прошлом году в России играли в хоккей на любительском уровне более 620 тысяч человек, и это число постоянно растет.
https://rsport.ria.ru/20220125/putin-1769427152.html
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спорт, россия, ночная хоккейная лига, владимир путин
04:16 03.02.2022 (обновлено: 11:14 03.02.2022)
Путин рассказал о любимых видах спорта
Президент России Путин рассказал, что любит не только хоккей, но и фигурное катание
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Президент Владимир Путин рассказал
, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание, интересуется прыжками на лыжах с трамплина. Об этом он говорил в интервью
Медиакорпорации Китая, которое опубликовано на сайте Кремля.
Когда речь зашла о спорте, глава государства признался, что с удовольствием участвует в матчах Ночной хоккейной лиги, если позволяет график, и при любой возможности катается на горных лыжах.
"Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина. Правда, из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору", — сказал он.
Журналист попросил поделиться секретами хоккейного мастерства. На это Путин ответил, что считает себя не вправе давать какие-либо советы людям, увлеченным хоккеем.
"Пусть это делают профессиональные хоккеисты и тренеры. На мой взгляд, главное, чтобы человек занимался любимым видом спорта, неважно каким, регулярно. Упорно и целеустремленно шел к поставленной цели. Тогда и мастерство постепенно придет", — сказал он.
Президент подчеркнул, что в России
хоккей имеет давние традиции и очень популярен. Особо он отметил Ночную хоккейную лигу
, которая создана в 2011 году. Сейчас это почти 1,1 тысячи команд, объединяющих более 20 тысяч хоккеистов из большинства регионов страны.
"Многие наши знаменитые олимпийские чемпионы, чемпионы мира активно участвуют в развитии этого проекта, за что им большое спасибо. Достигнутые успехи — очевидны", — отметил Путин.
По его словам, в прошлом году в России играли в хоккей на любительском уровне более 620 тысяч человек, и это число постоянно растет.