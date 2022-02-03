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Путин и Си Цзиньпин решили организовать Годы сотрудничества в спорте
Путин и Си Цзиньпин решили организовать Годы сотрудничества в спорте - РИА Новости, 03.02.2022
Путин и Си Цзиньпин решили организовать Годы сотрудничества в спорте
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решил с председателем Китая Си Цзиньпином организовать в 2022 и 2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T03:35
2022-02-03T03:35
2022-02-03T03:35
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решил с председателем Китая Си Цзиньпином организовать в 2022 и 2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта, говорится в статье президента РФ для китайского информационного агентства "Синьхуа", опубликованной на сайте Кремля."Нами с Председателем КНР Си Цзиньпином принято решение об организации в 2022 и 2023 годах Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта", - написал российский лидер.
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си цзиньпин, китай, спорт, россия, в мире
Путин и Си Цзиньпин решили организовать Годы сотрудничества в спорте
Президент России Путин и Си Цзиньпин решили организовать Годы сотрудничества в спорте