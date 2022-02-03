https://ria.ru/20220203/spetsialisty-1770948455.html
Омбудсмен заявила о нехватке специалистов для социальной адаптации детей
Омбудсмен заявила о нехватке специалистов для социальной адаптации детей - РИА Новости, 03.02.2022
Омбудсмен заявила о нехватке специалистов для социальной адаптации детей
В России наблюдается катастрофическая нехватка специалистов для обучения детей со сложным дефектом, многие уходят в коммерческую сферу, а выпускникам вузов не... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:34
2022-02-03T19:34
2022-02-03T19:34
мария львова-белова
общество
дети
россия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В России наблюдается катастрофическая нехватка специалистов для обучения детей со сложным дефектом, многие уходят в коммерческую сферу, а выпускникам вузов не хватает практики, заявила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова."Наблюдается катастрофическая нехватка специалистов… Все это не позволяет обеспечить социальную адаптацию детей. Ситуация со специалистами сложная, в регионах — тяжелая. Дефицит возникает в том числе из-за того, что специалисты уходят в коммерческую сферу, потому что нет возможности обеспечить должной оплатой, какими-то льготами и поддержкой", - сказала Львова-Белова в ходе круглого стола "Актуальные проблемы образования детей и взрослых с тяжелыми множественными нарушениями развития"."Вообще кадровые вопросы, конечно, требуют тщательной проработки, и очевидно, что на сегодня в российских вузах готовятся недостаточное количество тьюторов, которым сильно не хватает практических навыков", - отметила омбудсмен.По ее словам, студентам предложили пройти практику в проекте арт-поместье "Новые берега", после чего многие студенты поняли, что не хотят заниматься такой деятельностью."Мы предлагали проводить практику в моем проекте арт-поместье "Новые берега", чтобы студенты в практической плоскости поняли, что же это такое. И было удивительно, что часть студентов по итогу практики сказали, что эта работа им не подходит. Но это тоже результат, как мне кажется, практические такие выезды, практика с детьми с инвалидностью, она необходима и ее нужно продвигать", - рассказала Львова-Белова.Также она рассказала, что по итогам съезда региональных уполномоченных по правам ребенка было предложено регламентировать недельную нагрузку на указанный педагогический состав, разработать должностную инструкцию ассистента-помощника и внести данную должность в единый верификационный справочник. Кроме того, по ее словам, было предложено включить должность тьютора в перечень педагогических работников, которые имеют право на льготную педагогическую пенсию.
https://ria.ru/20220129/tsentry-1770154922.html
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мария львова-белова, общество, дети, россия
Омбудсмен заявила о нехватке специалистов для социальной адаптации детей
Омбудсмен Львова-Белова: в России не хватает специалистов для социальной адаптации детей
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В России наблюдается катастрофическая нехватка специалистов для обучения детей со сложным дефектом, многие уходят в коммерческую сферу, а выпускникам вузов не хватает практики, заявила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Наблюдается катастрофическая нехватка специалистов… Все это не позволяет обеспечить социальную адаптацию детей. Ситуация со специалистами сложная, в регионах — тяжелая. Дефицит возникает в том числе из-за того, что специалисты уходят в коммерческую сферу, потому что нет возможности обеспечить должной оплатой, какими-то льготами и поддержкой", - сказала Львова-Белова в ходе круглого стола "Актуальные проблемы образования детей и взрослых с тяжелыми множественными нарушениями развития".
"Вообще кадровые вопросы, конечно, требуют тщательной проработки, и очевидно, что на сегодня в российских вузах готовятся недостаточное количество тьюторов, которым сильно не хватает практических навыков", - отметила омбудсмен.
По ее словам, студентам предложили пройти практику в проекте арт-поместье "Новые берега", после чего многие студенты поняли, что не хотят заниматься такой деятельностью.
"Мы предлагали проводить практику в моем проекте арт-поместье "Новые берега", чтобы студенты в практической плоскости поняли, что же это такое. И было удивительно, что часть студентов по итогу практики сказали, что эта работа им не подходит. Но это тоже результат, как мне кажется, практические такие выезды, практика с детьми с инвалидностью, она необходима и ее нужно продвигать", - рассказала Львова-Белова
.
Также она рассказала, что по итогам съезда региональных уполномоченных по правам ребенка было предложено регламентировать недельную нагрузку на указанный педагогический состав, разработать должностную инструкцию ассистента-помощника и внести данную должность в единый верификационный справочник. Кроме того, по ее словам, было предложено включить должность тьютора в перечень педагогических работников, которые имеют право на льготную педагогическую пенсию.