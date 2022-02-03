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Вирусолог рассказал, когда пик заболеваемости COVID-19 пойдет на спад
Вирусолог рассказал, когда пик заболеваемости COVID-19 пойдет на спад - РИА Новости, 03.02.2022
Вирусолог рассказал, когда пик заболеваемости COVID-19 пойдет на спад
Текущий пик заболеваемости коронавирусом, как ожидается, пойдет на спад к концу февраля – началу марта, а следующий небольшой начнется в марте-апреле, потом – в РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T03:52
2022-02-03T03:53
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Текущий пик заболеваемости коронавирусом, как ожидается, пойдет на спад к концу февраля – началу марта, а следующий небольшой начнется в марте-апреле, потом – в начале сентября, сообщил РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.По его словам, примерно к 25 января отмечается стабильный псевдоэкспоненциальный рост заболеваемости, что сейчас и наблюдается."Это так называемый "зимний" эпидемический рост заболеваемости ОРЗ, но в эпоху коронавируса – это, в первую очередь, COVID-19, хотя если внимательно посмотреть, то там присутствует и грипп А, и аденовирус, и другие возбудители ОРЗ. Соответственно, можно сказать, когда этот пик пойдёт на спад. За все регионы с точностью до недели сказать нельзя, но в целом нужно готовиться к тому, что к концу февраля - началу марта мы будем потихоньку выходить из этого пика", - отметил собеседник агентства.Он уточнил, что каждая страна и каждый регион больших стран должны посмотреть на свои физико-географические и социально-экономические особенности, но все равно есть некие общие принципы."После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах. В каких-то регионах он будет не выражен совсем, где-то будет более выражен, но небольшой будет, а где-то сольётся с основным "зимним" пиком. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. Однако в этот момент организованные коллективы, в первую очередь детские, переформатируются. Классно-урочная система прекратит своё функционирование, у взрослых наступят летние отпуска, и здесь возможны самые разные "фокусы": при ослаблении санитарных мероприятий возможен и небольшой летний всплеск заболеваемости. А в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ", - отметил ученый."И этот цикл повторяется. Основные закономерности эпидемиологам известны, но крайне важны региональные особенности. Даже в Приморье можно выделить 2-3 зоны, у которых есть своя эпидемическая динамика", - уточнил Щелканов.
https://ria.ru/20220202/simptomy-1770742269.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:52 03.02.2022 (обновлено: 03:53 03.02.2022)
 
Вирусолог рассказал, когда пик заболеваемости COVID-19 пойдет на спад

Вирусолог Щелканов заявил, что пик заболеваемости COVID-19 пойдет на спад в конце февраля

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Текущий пик заболеваемости коронавирусом, как ожидается, пойдет на спад к концу февраля – началу марта, а следующий небольшой начнется в марте-апреле, потом – в начале сентября, сообщил РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
"Я резкий противник нумерации волн (заболеваемости) хотя бы потому, что в разных странах и даже в разных регионах таких крупных стран, как Россия, может быть разное количество пиков. Луше называть пики исходя из их генеза. Например, сейчас – так называемый "зимний" пик. Мы знаем, что все ОРЗ начинают "расти" в зависимости от широты в сентябре – октябре. Затем во время январских праздников наступает некий локальный минимум. Он связан не столько с динамикой распространения возбудителя, в том числе коронавируса, сколько с тем, что в этот период население не желает тратить выходные дни на посещение диагностических учреждений, не считая самых тяжелых случаев", - сказал Щелканов.
По его словам, примерно к 25 января отмечается стабильный псевдоэкспоненциальный рост заболеваемости, что сейчас и наблюдается.
"Это так называемый "зимний" эпидемический рост заболеваемости ОРЗ, но в эпоху коронавируса – это, в первую очередь, COVID-19, хотя если внимательно посмотреть, то там присутствует и грипп А, и аденовирус, и другие возбудители ОРЗ. Соответственно, можно сказать, когда этот пик пойдёт на спад. За все регионы с точностью до недели сказать нельзя, но в целом нужно готовиться к тому, что к концу февраля - началу марта мы будем потихоньку выходить из этого пика", - отметил собеседник агентства.
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Он уточнил, что каждая страна и каждый регион больших стран должны посмотреть на свои физико-географические и социально-экономические особенности, но все равно есть некие общие принципы.
"После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах. В каких-то регионах он будет не выражен совсем, где-то будет более выражен, но небольшой будет, а где-то сольётся с основным "зимним" пиком. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. Однако в этот момент организованные коллективы, в первую очередь детские, переформатируются. Классно-урочная система прекратит своё функционирование, у взрослых наступят летние отпуска, и здесь возможны самые разные "фокусы": при ослаблении санитарных мероприятий возможен и небольшой летний всплеск заболеваемости. А в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ", - отметил ученый.
"И этот цикл повторяется. Основные закономерности эпидемиологам известны, но крайне важны региональные особенности. Даже в Приморье можно выделить 2-3 зоны, у которых есть своя эпидемическая динамика", - уточнил Щелканов.
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