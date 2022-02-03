https://ria.ru/20220203/soros-1770730111.html

Джордж Сорос требует власти над миром

Джордж Сорос требует власти над миром - РИА Новости, 03.02.2022

Джордж Сорос требует власти над миром

Если кто-то не заметил, что Китай (а не США и не Запад в целом) стал крупнейшим кредитором стран, именуемых "новыми рынками", то нашлись желающие об этом... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T08:00

2022-02-03T08:00

2022-02-03T09:49

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Если кто-то не заметил, что Китай (а не США и не Запад в целом) стал крупнейшим кредитором стран, именуемых "новыми рынками", то нашлись желающие об этом высказаться. Высказаться — и призвать Пекин если не совсем перестать выручать партнеров, то, по крайней мере, всем обо всем рассказывать: сколько дал денег, на каких условиях.Речь о статье-призыве, опубликованной не очень широко известной организацией — Бреттон-Вудским комитетом. "Бреттон-Вуд" — это название мировой финансовой системы, сложившейся по итогам Второй мировой (на самом деле ее начали формировать чуть раньше). Система эта должна была быть единой для всего мира, чтобы ей (в идеале) подчинялись все правительства, с учетом того фактора, что правительства приходят и уходят, а те, кто ими манипулирует, коллективно вечны.Комитет, собственно, есть не более чем ширма, площадка для оглашения всяких идей "мистеров триллионов". Зато список его отцов-попечителей — настоящая песня: тут и финансовый спекулянт Джордж Сорос, идеолог глобализма без границ. И три бывших президента США (Форд, Картер и Буш), отставные политики рангом пониже, бывшие рулевые Федерального резерва США и так далее.Разговор о неприятной щедрости Китая возник вот как: началась "ковидная перезагрузка" мира, которую провозгласил в своей книге идейно близкий к бреттон-вудцам Клаус Шваб, рулящий братской их комитету конференцией в Давосе. Как в строчках этой книги, так и между строк ее комментаторы увидели многое из замыслов все тех же повелителей мировых финансов: если не полная перезагрузка всей мировой экономики (и политики, и идеологии), то нечто вроде того. Попросту порушить мир и сложить его заново. И что за беда, если в процессе множество стран — и особенно из числа "новых рынков" — самоуничтожатся. Тут должна вступить в действие вся бреттон-вудская долларовая система, раздать карты… извините, деньги заново и начать новый раунд игры.Но "перезагрузка" эта вряд ли предполагала, что по итогам очередного мирового кризиса Китай еще больше укрепится, в частности, окажется другом и спасителем множества государств, в основном в Африке и Азии, но не только там. Сегодня картина получается такая: общий долг развивающихся стран в третьем квартале прошлого года достиг 36,4 триллиона долларов, а ведь в 2019-м он составлял всего 3,6 триллиона (для сравнения: ВВП США за год сейчас прибавляет примерно 23 триллиона). По большей части долг этот вырос за счет правительственных займов, и более всего денег давал этим правительствам Китай.И он не в первый раз расстраивает планы бывших повелителей мировых финансов. Вспомним "азиатский" финансовый кризис 1997-1998 годов, когда упомянутый выше Джордж Сорос с группой прочих финансистов напал на валютные системы нескольких стран Юго-Восточной Азии и обрушил их — дальше оставалось только дождаться Международного валютного фонда, который уже начал свою деятельность, выдвигая соответствующие условия для займов. Но тут вмешался Китай и даже не то чтобы дал денег нуждавшимся, а просто зарезервировал их на случай новой атаки спекулянтов. И рынки успокоились. То был первый эпизод, когда Пекин не только спас свою валюту (к которой уже подбирались), а вообще сыграл заметную роль в мировых финансах, огорчив Сороса и многих других.И вот сейчас, по сути, те же люди публикуют против Китая обвинительное досье. Приводят в виде негативного примера Замбию, которая объявила суверенный дефолт в 2020 году, а ведь главный кредитор правительства этой страны — Китай, который готовит замбийцам новый пакет помощи (то есть реструктуризацию долга в том числе), но не раскрывает деталей.Что Пекину и его подопечным сейчас и предлагают: вроде пустяк — никогда ничего не скрывать. Заметим, суверенный (то есть правительственный) долг стран вообще, по сложившейся практике, не сильно раскрывается, а это плохо, говорит комитет, это мешает мировой финансовой стабильности. Например, тогда трудно приходится верным оруженосцам финансовых кругов — рейтинговым агентствам, которые незаменимы в любых играх с валютами и не только с ними. Эти люди должны все знать.А что, раньше никто не давал денег правительствам, а не только корпорациям и прочим частным заемщикам? Давали. И гласности не всегда требовали. Но то были правильные кредиторы, вписывавшиеся в бреттон-вудскую систему. Международный валютный фонд, например.Свои требования Бреттон-Вудский комитет формулирует осторожно: нужно сформировать глобальный консенсус насчет "минимальных требований по добровольному раскрытию" деталей такого рода займов, следует создать постоянную систему отчета по обязательствам всех и всяких суверенных займов. Да, по всему миру. Ради финансовой стабильности такового. Здесь произносятся все нужные слова о транспарентности и об ответственности Китая как главного раздатчика денег на многих рынках.Сформировать глобальный консенсус — то есть уговорить всех добровольно и с музыкой делать то, чего они раньше не делали и не хотели. Как сказал классик: "Невыносимо, когда насильно, а добровольно — невыносимей!"Интересно, какие рычаги эта старая финансовая гвардия будет применять против Китая дальше и насколько они будут эффективны.Что перед нами: пока что вежливая по форме попытка восстановить глобальное финансовое доминирование даже не одной страны (США), а системы, которая стоит и за Штатами, и за их союзниками, и претендовала на всеобщий и полный охват. Кстати, система эта понесла урон от одного простого факта: во множестве стран сегодня знают, что у Запада больших денег сейчас может и не быть, а вот у Китая часто они оказываются.То есть одновременно это и признание того факта, что Китай успешно создал противовес, конкуренцию этой системе. Не в тех глобальных масштабах, что мыслились создателям бреттон-вудской конструкции, но конкуренция эта как минимум подрывает монополию старых хозяев мировых финансов на оказание помощи государствам в обмен на всем известные условия, уничтожающие суверенитет этих государств.

https://ria.ru/20220201/kitay-1770421416.html

https://ria.ru/20220131/proekty-1770336836.html

https://ria.ru/20211230/kitay-1766132881.html

https://ria.ru/20220125/mvf-1769471858.html

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джордж сорос, сша, замбия, азия, авторы