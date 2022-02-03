Два русских фильма попали в программу американского фестиваля SXSW
Фильмы Кирилла Соколова и Василисы Кузьминой попали в программу фестиваля SXSW
© Предоставлено MetrafilmsКадр из фильма "Оторви и выбрось"
© Предоставлено Metrafilms
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Фильм Кирилла Соколова "Оторви и выбрось" попал в программу фестиваля South by Southwest (SXSW). Список участников опубликован на сайте смотра.
Картина представлена в программе Midnighters (Полуночники).
Премьера комедии "Оторви и выбрось" состоялась летом 2021-го. Фильм был показан на "Кинотавре". Главная героиня Ольга выходит из тюрьмы и пытается забрать дочь у ее бабушки и своей матери.
В ленте снимались Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Александр Яценко и другие артисты.
Это второй полный метр Соколова. Его дебютом была черная комедия "Папа, сдохни" с Александром Кузнецовым в главной роли.
© Кинокомпания "Белое зеркало" / Геннадий Авраменко
Актер Александр Кузнецов а съемках фильма "Папа, сдохни".
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Актер Александр Кузнецов а съемках фильма "Папа, сдохни".
© Кинокомпания "Белое зеркало" / Геннадий Авраменко
© Фото : Кинокомпания "Белое зеркало" / Геннадий Авраменко
Режиссер Кирилл Сколов и оператор Дмитрий Улюкаев.
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Режиссер Кирилл Сколов и оператор Дмитрий Улюкаев.
© Фото : Кинокомпания "Белое зеркало" / Геннадий Авраменко
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Актер Александр Кузнецов а съемках фильма "Папа, сдохни".
© Кинокомпания "Белое зеркало" / Геннадий Авраменко
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Режиссер Кирилл Сколов и оператор Дмитрий Улюкаев.
© Фото : Кинокомпания "Белое зеркало" / Геннадий Авраменко
Лента Соколова не единственный фильм российского режиссера на фестивале. В конкурсе художественных фильмов представлена драма "Ника" Василисы Кузьминой. Картина посвящена Нике Турбиной. Она была вундеркиндом, первый сборник ее стихов вышел, когда девочке было восемь. Поэтесса погибла в результате несчастного случая в 27 лет.
В картине снимались Лиза Янковская, Анна Михалкова, Иван Фоминов, Вита Корниенко, Евгений Сангаджиев.
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
Анна Михалкова в фильме "Ника".
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Анна Михалкова в фильме "Ника".
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
Кадр из фильма "Ника"
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Кадр из фильма "Ника"
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
Лиза Янковская в фильме "Ника"
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Лиза Янковская в фильме "Ника"
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
1 из 3
Анна Михалкова в фильме "Ника".
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
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Кадр из фильма "Ника"
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
3 из 3
Лиза Янковская в фильме "Ника"
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
"Для меня огромная честь и радость, что мировая премьера "Ники" состоится именно на SXSW — на фестивале, который дал старт моим любимым "Девочкам" и "Мистеру Роботу", — говорит Василиса Кузьмина.
Фестиваль кино, музыки и искусства SXSW ежегодно с 80-х годов проводится в Техасе. В 2022-м смотр пройдет с 11 по 20 марта.