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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220203/sokolov-1770848500.html
Два русских фильма попали в программу американского фестиваля SXSW
Два русских фильма попали в программу американского фестиваля SXSW - РИА Новости, 03.02.2022
Два русских фильма попали в программу американского фестиваля SXSW
Фильм Кирилла Соколова "Оторви и выбрось" попал в программу фестиваля South by Southwest (SXSW). Список участников опубликован на сайте смотра. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:54
2022-02-03T16:54
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Фильм Кирилла Соколова "Оторви и выбрось" попал в программу фестиваля South by Southwest (SXSW). Список участников опубликован на сайте смотра.Картина представлена в программе Midnighters (Полуночники). Премьера комедии "Оторви и выбрось" состоялась летом 2021-го. Фильм был показан на "Кинотавре". Главная героиня Ольга выходит из тюрьмы и пытается забрать дочь у ее бабушки и своей матери. В ленте снимались Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Александр Яценко и другие артисты. Это второй полный метр Соколова. Его дебютом была черная комедия "Папа, сдохни" с Александром Кузнецовым в главной роли. Лента Соколова не единственный фильм российского режиссера на фестивале. В конкурсе художественных фильмов представлена драма "Ника" Василисы Кузьминой. Картина посвящена Нике Турбиной. Она была вундеркиндом, первый сборник ее стихов вышел, когда девочке было восемь. Поэтесса погибла в результате несчастного случая в 27 лет. В картине снимались Лиза Янковская, Анна Михалкова, Иван Фоминов, Вита Корниенко, Евгений Сангаджиев."Для меня огромная честь и радость, что мировая премьера "Ники" состоится именно на SXSW — на фестивале, который дал старт моим любимым "Девочкам" и "Мистеру Роботу", — говорит Василиса Кузьмина.Фестиваль кино, музыки и искусства SXSW ежегодно с 80-х годов проводится в Техасе. В 2022-м смотр пройдет с 11 по 20 марта.
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новости культуры, кино и сериалы, кинотавр
16:54 03.02.2022
 
Два русских фильма попали в программу американского фестиваля SXSW

Фильмы Кирилла Соколова и Василисы Кузьминой попали в программу фестиваля SXSW

© Предоставлено MetrafilmsКадр из фильма "Оторви и выбрось"
Кадр из фильма Оторви и выбрось
© Предоставлено Metrafilms
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Фильм Кирилла Соколова "Оторви и выбрось" попал в программу фестиваля South by Southwest (SXSW). Список участников опубликован на сайте смотра.
Картина представлена в программе Midnighters (Полуночники).
Премьера комедии "Оторви и выбрось" состоялась летом 2021-го. Фильм был показан на "Кинотавре". Главная героиня Ольга выходит из тюрьмы и пытается забрать дочь у ее бабушки и своей матери.
В ленте снимались Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Александр Яценко и другие артисты.
Это второй полный метр Соколова. Его дебютом была черная комедия "Папа, сдохни" с Александром Кузнецовым в главной роли.
© Кинокомпания "Белое зеркало" / Геннадий Авраменко

Актер Александр Кузнецов а съемках фильма "Папа, сдохни".

Актер Александр Кузнецов
1 из 2

Актер Александр Кузнецов а съемках фильма "Папа, сдохни".

© Кинокомпания "Белое зеркало" / Геннадий Авраменко
© Фото : Кинокомпания "Белое зеркало" / Геннадий Авраменко

Режиссер Кирилл Сколов и оператор Дмитрий Улюкаев.

Режиссер фильма Кирилл Сколов и оператор Дмитрий Улюкаев
2 из 2

Режиссер Кирилл Сколов и оператор Дмитрий Улюкаев.

© Фото : Кинокомпания "Белое зеркало" / Геннадий Авраменко
1 из 2

Актер Александр Кузнецов а съемках фильма "Папа, сдохни".

© Кинокомпания "Белое зеркало" / Геннадий Авраменко
2 из 2

Режиссер Кирилл Сколов и оператор Дмитрий Улюкаев.

© Фото : Кинокомпания "Белое зеркало" / Геннадий Авраменко
Лента Соколова не единственный фильм российского режиссера на фестивале. В конкурсе художественных фильмов представлена драма "Ника" Василисы Кузьминой. Картина посвящена Нике Турбиной. Она была вундеркиндом, первый сборник ее стихов вышел, когда девочке было восемь. Поэтесса погибла в результате несчастного случая в 27 лет.
В картине снимались Лиза Янковская, Анна Михалкова, Иван Фоминов, Вита Корниенко, Евгений Сангаджиев.
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип

Анна Михалкова в фильме "Ника".

Фильм Ника
1 из 3

Анна Михалкова в фильме "Ника".

© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип

Кадр из фильма "Ника"

Фильм Ника
2 из 3

Кадр из фильма "Ника"

© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип

Лиза Янковская в фильме "Ника"

Фильм Ника
3 из 3

Лиза Янковская в фильме "Ника"

© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
1 из 3

Анна Михалкова в фильме "Ника".

© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
2 из 3

Кадр из фильма "Ника"

© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
3 из 3

Лиза Янковская в фильме "Ника"

© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
"Для меня огромная честь и радость, что мировая премьера "Ники" состоится именно на SXSW — на фестивале, который дал старт моим любимым "Девочкам" и "Мистеру Роботу", — говорит Василиса Кузьмина.
Фестиваль кино, музыки и искусства SXSW ежегодно с 80-х годов проводится в Техасе. В 2022-м смотр пройдет с 11 по 20 марта.
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