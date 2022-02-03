https://ria.ru/20220203/sokolov-1770848500.html

Два русских фильма попали в программу американского фестиваля SXSW

Два русских фильма попали в программу американского фестиваля SXSW - РИА Новости, 03.02.2022

Два русских фильма попали в программу американского фестиваля SXSW

Фильм Кирилла Соколова "Оторви и выбрось" попал в программу фестиваля South by Southwest (SXSW). Список участников опубликован на сайте смотра. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:54

2022-02-03T16:54

2022-02-03T16:54

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Фильм Кирилла Соколова "Оторви и выбрось" попал в программу фестиваля South by Southwest (SXSW). Список участников опубликован на сайте смотра.Картина представлена в программе Midnighters (Полуночники). Премьера комедии "Оторви и выбрось" состоялась летом 2021-го. Фильм был показан на "Кинотавре". Главная героиня Ольга выходит из тюрьмы и пытается забрать дочь у ее бабушки и своей матери. В ленте снимались Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Александр Яценко и другие артисты. Это второй полный метр Соколова. Его дебютом была черная комедия "Папа, сдохни" с Александром Кузнецовым в главной роли. Лента Соколова не единственный фильм российского режиссера на фестивале. В конкурсе художественных фильмов представлена драма "Ника" Василисы Кузьминой. Картина посвящена Нике Турбиной. Она была вундеркиндом, первый сборник ее стихов вышел, когда девочке было восемь. Поэтесса погибла в результате несчастного случая в 27 лет. В картине снимались Лиза Янковская, Анна Михалкова, Иван Фоминов, Вита Корниенко, Евгений Сангаджиев."Для меня огромная честь и радость, что мировая премьера "Ники" состоится именно на SXSW — на фестивале, который дал старт моим любимым "Девочкам" и "Мистеру Роботу", — говорит Василиса Кузьмина.Фестиваль кино, музыки и искусства SXSW ежегодно с 80-х годов проводится в Техасе. В 2022-м смотр пройдет с 11 по 20 марта.

https://ria.ru/20220119/berlinale-1768559947.html

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новости культуры, кино и сериалы, кинотавр