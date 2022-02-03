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Сенат Казахстана дал согласие на назначение главой Нацбанка Пирматова
Сенат Казахстана дал согласие на назначение главой Нацбанка Пирматова - РИА Новости, 03.02.2022
Сенат Казахстана дал согласие на назначение главой Нацбанка Пирматова
Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана дал согласие назначить бывшего главу АО "НАК "Казатомпром" Галымжана Пирматова председателем Национального банка,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T07:15
2022-02-03T07:45
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 3 фев - РИА Новости. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана дал согласие назначить бывшего главу АО "НАК "Казатомпром" Галымжана Пирматова председателем Национального банка, следует из трансляции, которая велась в четверг на сайте палаты.Согласно конституции, для назначения председателя Национального банка президент Казахстана должен получить согласие сената парламента. Должность главы Нацбанка стала вакантной после того, как прежний руководитель этого ведомства Ерболат Досаев 31 января возглавил акимат (мэрию) Алма-Аты.На заседании палаты в четверг президент предложил депутатам сената кандидатуру Пирматова, соответствующее представление внес первый заместитель руководителя администрации главы государства Тимур Сулейменов."Решение принято, согласие дано", - сказал председатель палаты Маулен Ашимбаев, подводя итоги голосования.Пирматов по образованию математик, окончил Новосибирский государственный университет. Позже окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, а также обучался по программе MBA в Atkinson Graduate School of Management, Willamette University.В разные годы работал в банковском секторе, занимал должности вице-министра национальной экономики, заместителя председателя Нацбанка. С августа 2017 года по сентябрь 2021 года возглавлял национальную компанию "Казатомпром".
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в мире, казахстан
07:15 03.02.2022 (обновлено: 07:45 03.02.2022)
 
Сенат Казахстана дал согласие на назначение главой Нацбанка Пирматова

Верхняя палата парламента Казахстана дала согласие на назначение главой Нацбанка Пирматова

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкЗдание парламента Республики Казахстан
Здание парламента Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Здание парламента Республики Казахстан
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НУР-СУЛТАН, 3 фев - РИА Новости. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана дал согласие назначить бывшего главу АО "НАК "Казатомпром" Галымжана Пирматова председателем Национального банка, следует из трансляции, которая велась в четверг на сайте палаты.
Согласно конституции, для назначения председателя Национального банка президент Казахстана должен получить согласие сената парламента. Должность главы Нацбанка стала вакантной после того, как прежний руководитель этого ведомства Ерболат Досаев 31 января возглавил акимат (мэрию) Алма-Аты.
На заседании палаты в четверг президент предложил депутатам сената кандидатуру Пирматова, соответствующее представление внес первый заместитель руководителя администрации главы государства Тимур Сулейменов.
"Решение принято, согласие дано", - сказал председатель палаты Маулен Ашимбаев, подводя итоги голосования.
Пирматов по образованию математик, окончил Новосибирский государственный университет. Позже окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, а также обучался по программе MBA в Atkinson Graduate School of Management, Willamette University.

В разные годы работал в банковском секторе, занимал должности вице-министра национальной экономики, заместителя председателя Нацбанка. С августа 2017 года по сентябрь 2021 года возглавлял национальную компанию "Казатомпром".
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