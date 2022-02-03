https://ria.ru/20220203/sochi-1770830582.html

Техники установили причину сбоя в работе канатной дороги в Сочи

Техники установили причину сбоя в работе канатной дороги в Сочи - РИА Новости, 03.02.2022

Техники установили причину сбоя в работе канатной дороги в Сочи

Техники установили, что канатная дорога в горах Сочи остановилась из-за сбоя в программной системе, сообщила в четверг пресс-служба курорта Красная Поляна. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:30

2022-02-03T12:30

2022-02-03T12:30

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СОЧИ, 3 фев — РИА Новости. Техники установили, что канатная дорога в горах Сочи остановилась из-за сбоя в программной системе, сообщила в четверг пресс-служба курорта Красная Поляна."Причиной ошибки стал сбой – рассогласование кнопок остановки, о чем система оперативно оповестила на пульт управления канатной дорогой", — указывается в релизе.Отмечается, что сейчас ремонтные работы полностью завершены, всем гостям предложен безвозмездный ски-пасс. "По нему лыжники и сноубордисты смогут весь день кататься на курорте бесплатно", — рассказали в пресс-службе.В среду на одном из горнолыжных курортов в Сочи остановилась канатная дорога с пассажирами. Спасатели эвакуировали 37 человек, пострадавших нет. Как информировало ГУ МЧС Кубани, причиной остановки подъемника мог стать скачок напряжения.

https://ria.ru/20220131/kruizy-1770321608.html

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сочи, новости - туризм, красная поляна, туристы, курорт, краснодарский край