https://ria.ru/20220202/evakuatsiya-1770719631.html
В Красной поляне с остановившейся канатной дороги сняли около 35 человек
В Красной поляне с остановившейся канатной дороги сняли около 35 человек - РИА Новости, 02.02.2022
В Красной поляне с остановившейся канатной дороги сняли около 35 человек
Около 35 человек уже сняли с канатной дороги, которая остановилась в Красной Поляне, на эвакуацию одного человека в среднем уходит по 10 минут, сообщила РИА... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:47
2022-02-02T17:47
2022-02-02T17:56
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 35 человек уже сняли с канатной дороги, которая остановилась в Красной Поляне, на эвакуацию одного человека в среднем уходит по 10 минут, сообщила РИА Новости очевидец Галина Грищук.Как ранее сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, на горнолыжном курорте Красная Поляна произошла остановка канатной дороги, на ней могут находиться около 40 пассажиров. По его словам, на место ЧП для эвакуации людей направлены спасатели. По информации источника агентства, остановку канатной дороги мог спровоцировать сбой программы."Уже везде написали, что всех сняли, а мы до сих пор тут висим. На эвакуацию одного человека уходит примерно по 10 минут. Вокруг нас сняли около 35 человек. Осталось 8 человек. Дальше мы не видим", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20220202/kanatka-1770697920.html
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происшествия, красная поляна, новости - туризм, туристы, сочи
17:47 02.02.2022 (обновлено: 17:56 02.02.2022)
В Красной поляне с остановившейся канатной дороги сняли около 35 человек
В Красной поляне с остановившейся канатной дороги эвакуировали около 35 человек