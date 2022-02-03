https://ria.ru/20220203/siriya-1770937756.html
В Сирии 13 человек погибли при операции США по уничтожению лидера ИГ*
В Сирии 13 человек погибли при операции США по уничтожению лидера ИГ* - РИА Новости, 03.02.2022
В Сирии 13 человек погибли при операции США по уничтожению лидера ИГ*
Тринадцать мирных граждан, в том числе шестеро детей, погибли в результате операции американских военных в Идлибе, сообщил РИА Новости представитель так... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:41
2022-02-03T18:41
2022-02-03T20:21
в мире
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сирия
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АНТАКЬЯ, 3 фев — РИА Новости. Тринадцать мирных граждан, в том числе шестеро детей, погибли в результате операции американских военных в Идлибе, сообщил РИА Новости представитель так называемой Сирийской национальной армии (СНА).СНА — вооруженное формирование сирийской оппозиции, которое поддерживает Турция."По полученной нами информации, погибли 13 человек, включая шестерых детей, четырех женщин и трех мужчин", — рассказал представитель оппозиции.Несколько из жертв скончались после попадания ракеты во второй этаж жилого дома, который, предположительно, штурмовали американские военные. Остальные погибли в результате самоподрыва смертника и в ходе боестолкновения.Кроме того, по словам собеседника агентства, один из вертолетов ВС США вышел из строя, его уничтожили американские беспилотники.По словам еще одного источника в вооруженной оппозиции, все убитые в ходе операции были членами семей террористов ИГ*, за исключением мужчины и женщины, которые оказались в зоне боевых действий случайно.Ранее сегодня президент США Джо Байден сообщил, что американские военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров террористической организации "Исламское государство"* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.По сведениям СМИ, спецоперация прошла в деревне Атмех в провинции Идлиб, недалеко от границы с Турцией. Как пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на одного из американских чиновников, главарь террористов взорвал бомбу, которая убила его и членов его семьи, среди которых были женщины и дети.Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши возглавил ИГ* в 2019 году после ликвидации ее главаря Абу Бакра аль-Багдади.США и их союзники с 2014 года проводят военную операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей. Хотя в Вашингтоне уже несколько раз заявляли о победе над террористами, вылазки боевиков продолжаются. Кроме того, на севере страны действуют антиправительственные протурецкие группировки.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220128/siriya-1769892374.html
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в мире, вооруженные силы сша, сша, сирия
18:41 03.02.2022 (обновлено: 20:21 03.02.2022)
В Сирии 13 человек погибли при операции США по уничтожению лидера ИГ*
В сирийском Идлибе 13 мирных граждан погибли в ходе операции США по уничтожению лидера ИГ
АНТАКЬЯ, 3 фев — РИА Новости. Тринадцать мирных граждан, в том числе шестеро детей, погибли в результате операции американских военных в Идлибе, сообщил РИА Новости представитель так называемой Сирийской национальной армии (СНА).
СНА — вооруженное формирование сирийской оппозиции, которое поддерживает Турция
.
"По полученной нами информации, погибли 13 человек, включая шестерых детей, четырех женщин и трех мужчин", — рассказал представитель оппозиции.
Несколько из жертв скончались после попадания ракеты во второй этаж жилого дома, который, предположительно, штурмовали американские военные. Остальные погибли в результате самоподрыва смертника и в ходе боестолкновения.
Кроме того, по словам собеседника агентства, один из вертолетов ВС США
вышел из строя, его уничтожили американские беспилотники.
По словам еще одного источника в вооруженной оппозиции, все убитые в ходе операции были членами семей террористов ИГ*, за исключением мужчины и женщины, которые оказались в зоне боевых действий случайно.
Ранее сегодня президент США Джо Байден сообщил, что американские военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров террористической организации "Исламское государство"* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.
По сведениям СМИ, спецоперация прошла в деревне Атмех в провинции Идлиб
, недалеко от границы с Турцией
. Как пишет агентство Франс Пресс
со ссылкой на одного из американских чиновников, главарь террористов взорвал бомбу, которая убила его и членов его семьи, среди которых были женщины и дети.
Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши возглавил ИГ* в 2019 году после ликвидации ее главаря Абу Бакра аль-Багдади.
США и их союзники с 2014 года проводят военную операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей. Хотя в Вашингтоне уже несколько раз заявляли о победе над террористами, вылазки боевиков продолжаются. Кроме того, на севере страны действуют антиправительственные протурецкие группировки.
* Террористическая организация, запрещенная в России.