https://ria.ru/20220203/siriya-1770790920.html

Пентагон заявил о контртеррористической операции на северо-западе Сирии

Пентагон заявил о контртеррористической операции на северо-западе Сирии - РИА Новости, 03.02.2022

Пентагон заявил о контртеррористической операции на северо-западе Сирии

Подразделения специальных операций США провели "успешную контртеррористическую" операцию на северо-западе Сирии, говорится в заявлении официального... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T08:59

2022-02-03T08:59

2022-02-03T09:10

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Подразделения специальных операций США провели "успешную контртеррористическую" операцию на северо-западе Сирии, говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби."Силы специальных операций США под контролем Центрального командования провели сегодня вечером (2 февраля - ред.) контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. Миссия прошла успешно. Пострадавших среди граждан США не было", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.Детали операции не сообщаются. В Пентагоне отметили, что дополнительная информация по этому поводу будет предоставлена "по мере поступления".

https://ria.ru/20220128/siriya-1769894061.html

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