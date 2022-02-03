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Пентагон заявил о контртеррористической операции на северо-западе Сирии
Пентагон заявил о контртеррористической операции на северо-западе Сирии - РИА Новости, 03.02.2022
Пентагон заявил о контртеррористической операции на северо-западе Сирии
Подразделения специальных операций США провели "успешную контртеррористическую" операцию на северо-западе Сирии, говорится в заявлении официального... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T08:59
2022-02-03T09:10
в мире
сирия
война в сирии
пентагон
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Подразделения специальных операций США провели "успешную контртеррористическую" операцию на северо-западе Сирии, говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби."Силы специальных операций США под контролем Центрального командования провели сегодня вечером (2 февраля - ред.) контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. Миссия прошла успешно. Пострадавших среди граждан США не было", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.Детали операции не сообщаются. В Пентагоне отметили, что дополнительная информация по этому поводу будет предоставлена "по мере поступления".
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в мире, сирия, война в сирии, пентагон
08:59 03.02.2022 (обновлено: 09:10 03.02.2022)
 
Пентагон заявил о контртеррористической операции на северо-западе Сирии

Пентагон: спецподразделения провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США в Сирии
Морские пехотинцы США в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США в Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Подразделения специальных операций США провели "успешную контртеррористическую" операцию на северо-западе Сирии, говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби.
"Силы специальных операций США под контролем Центрального командования провели сегодня вечером (2 февраля - ред.) контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. Миссия прошла успешно. Пострадавших среди граждан США не было", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.
Детали операции не сообщаются. В Пентагоне отметили, что дополнительная информация по этому поводу будет предоставлена "по мере поступления".
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