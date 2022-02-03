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Гериатр рассказала, какие симптомы при ОРВИ у пожилых должны насторожить
Гериатр рассказала, какие симптомы при ОРВИ у пожилых должны насторожить - РИА Новости, 03.02.2022
Гериатр рассказала, какие симптомы при ОРВИ у пожилых должны насторожить
Патологическая сонливость, спутанность сознания, отсутствие аппетита, резкая слабость, падение – эти симптомы у людей старше 70 лет, появившиеся при ОРВИ,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T06:22
2022-02-03T06:22
2022-02-03T06:22
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Патологическая сонливость, спутанность сознания, отсутствие аппетита, резкая слабость, падение – эти симптомы у людей старше 70 лет, появившиеся при ОРВИ, должны насторожить и быть основанием для обращения к врачу, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.По ее словам, большинство пожилых людей имеют сопутствующие заболевания, коморбидные патологии – сахарный диабет, артериальную гипертонию, ожирение, хронические заболевания бронхо-легочной системы, и даже легкое течение коронавирусной инфекции может сопровождаться обострением основного заболевания. Поэтому важно правильно оценить состояние пациента, и, прежде всего, самим пациентом и его родственниками.Собеседница агентства уточнила, что в ситуациях, не вызывающих беспокойство, достаточно обратиться за дистанционной аудиоконсультацией, во время которой врач откроет автоматически больничный, или прийти к дежурному врачу без записи в любую поликлинику, где окажут помощь в день обращения.
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Гериатр рассказала, какие симптомы при ОРВИ у пожилых должны насторожить
Главный гериатр Москвы Рунихина: резкая слабость при ОРВИ у пожилых должна насторожить
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Патологическая сонливость, спутанность сознания, отсутствие аппетита, резкая слабость, падение – эти симптомы у людей старше 70 лет, появившиеся при ОРВИ, должны насторожить и быть основанием для обращения к врачу, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
По ее словам, большинство пожилых людей имеют сопутствующие заболевания, коморбидные патологии – сахарный диабет, артериальную гипертонию, ожирение, хронические заболевания бронхо-легочной системы, и даже легкое течение коронавирусной инфекции может сопровождаться обострением основного заболевания. Поэтому важно правильно оценить состояние пациента, и, прежде всего, самим пациентом и его родственниками.
"Если температура тела не превышает 38 градусов, нет одышки, то есть показатель не больше 20-22 вздохов в минуту, нормальная оксигенация, пульс не высокий и не низкий, если нет дополнительных необычных симптомов у пациента – головная боль, боль за грудиной, нестабильный уровень артериального давление, нестабильный показатель уровня сахара крови, то поводов для беспокойства нет. Но если у пациента старше 70 лет появляется патологическая сонливость, спутанность сознания, отказ от питания, резкая слабость, человек перестает за собой ухаживать, двигаться, он упал – это повод для серьезного беспокойства", - сказала Рунихина.
Собеседница агентства уточнила, что в ситуациях, не вызывающих беспокойство, достаточно обратиться за дистанционной аудиоконсультацией, во время которой врач откроет автоматически больничный, или прийти к дежурному врачу без записи в любую поликлинику, где окажут помощь в день обращения.