https://ria.ru/20220203/simptomy-1770783012.html

Гериатр рассказала, какие симптомы при ОРВИ у пожилых должны насторожить

Гериатр рассказала, какие симптомы при ОРВИ у пожилых должны насторожить - РИА Новости, 03.02.2022

Гериатр рассказала, какие симптомы при ОРВИ у пожилых должны насторожить

Патологическая сонливость, спутанность сознания, отсутствие аппетита, резкая слабость, падение – эти симптомы у людей старше 70 лет, появившиеся при ОРВИ,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T06:22

2022-02-03T06:22

2022-02-03T06:22

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Патологическая сонливость, спутанность сознания, отсутствие аппетита, резкая слабость, падение – эти симптомы у людей старше 70 лет, появившиеся при ОРВИ, должны насторожить и быть основанием для обращения к врачу, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.По ее словам, большинство пожилых людей имеют сопутствующие заболевания, коморбидные патологии – сахарный диабет, артериальную гипертонию, ожирение, хронические заболевания бронхо-легочной системы, и даже легкое течение коронавирусной инфекции может сопровождаться обострением основного заболевания. Поэтому важно правильно оценить состояние пациента, и, прежде всего, самим пациентом и его родственниками.Собеседница агентства уточнила, что в ситуациях, не вызывающих беспокойство, достаточно обратиться за дистанционной аудиоконсультацией, во время которой врач откроет автоматически больничный, или прийти к дежурному врачу без записи в любую поликлинику, где окажут помощь в день обращения.

https://ria.ru/20220201/gripp-1770402408.html

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