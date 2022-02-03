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О каких штрафах ГИБДД вы не знаете
Юрист напомнил о забытых штрафах ГИБДД - РИА Новости, 03.02.2022
О каких штрафах ГИБДД вы не знаете
После того, как вступят в силу разработанные Минюстом поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), инспекторы ГИБДД начнут штрафовать водителей РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:17
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авто
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. После того, как вступят в силу разработанные Минюстом поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), инспекторы ГИБДД начнут штрафовать водителей за шипованную резину на авто летом, поврежденный бампер, защитную пленку на фарах, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов.Среди прочих санкций, будет предусмотрена также штраф за так называемые "ангельские глазки". За два светящихся желтых круга внутри фар придется заплатить 500 рублей и исправить цвет фар на белый.
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авто, гибдд мвд рф
02:17 03.02.2022
 
Юрист напомнил о забытых штрафах ГИБДД

Юрист Данилов: водителей начнут штрафовать за шипованную резину летом и разбитый бампер

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник ДПС
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. После того, как вступят в силу разработанные Минюстом поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), инспекторы ГИБДД начнут штрафовать водителей за шипованную резину на авто летом, поврежденный бампер, защитную пленку на фарах, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов.
"В рамках нового приложения к Правилам дорожного движения планируется наказывать водителей за видеорегистратор, который мешает обзору, ошибки в бортовом компьютере, которые влияют на техническую исправность автомобиля и его эксплуатацию, а также отсутствие цепей противоскольжения у водителей большегрузных автомобилей", — отметил юрист.
Среди прочих санкций, будет предусмотрена также штраф за так называемые "ангельские глазки". За два светящихся желтых круга внутри фар придется заплатить 500 рублей и исправить цвет фар на белый.
 
АвтоГИБДД МВД РФ
 
 
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