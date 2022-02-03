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О каких штрафах ГИБДД вы не знаете
Юрист напомнил о забытых штрафах ГИБДД - РИА Новости, 03.02.2022
О каких штрафах ГИБДД вы не знаете
После того, как вступят в силу разработанные Минюстом поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), инспекторы ГИБДД начнут штрафовать водителей РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:17
2022-02-03T02:17
2022-02-03T02:17
авто
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. После того, как вступят в силу разработанные Минюстом поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), инспекторы ГИБДД начнут штрафовать водителей за шипованную резину на авто летом, поврежденный бампер, защитную пленку на фарах, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов.Среди прочих санкций, будет предусмотрена также штраф за так называемые "ангельские глазки". За два светящихся желтых круга внутри фар придется заплатить 500 рублей и исправить цвет фар на белый.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, гибдд мвд рф
Юрист напомнил о забытых штрафах ГИБДД
Юрист Данилов: водителей начнут штрафовать за шипованную резину летом и разбитый бампер