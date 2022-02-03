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О каких штрафах ГИБДД вы не знаете

Юрист напомнил о забытых штрафах ГИБДД - РИА Новости, 03.02.2022

О каких штрафах ГИБДД вы не знаете

После того, как вступят в силу разработанные Минюстом поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), инспекторы ГИБДД начнут штрафовать водителей РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T02:17

2022-02-03T02:17

2022-02-03T02:17

авто

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. После того, как вступят в силу разработанные Минюстом поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), инспекторы ГИБДД начнут штрафовать водителей за шипованную резину на авто летом, поврежденный бампер, защитную пленку на фарах, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов.Среди прочих санкций, будет предусмотрена также штраф за так называемые "ангельские глазки". За два светящихся желтых круга внутри фар придется заплатить 500 рублей и исправить цвет фар на белый.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, гибдд мвд рф