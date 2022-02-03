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Визит Шольца в Россию запланировали на 15 февраля

Визит Шольца в Россию запланировали на 15 февраля - РИА Новости, 03.02.2022

Визит Шольца в Россию запланировали на 15 февраля

Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию запланирован на 15 февраля, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственную информацию. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:36

2022-02-03T18:36

2022-02-03T18:43

германия

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олаф шольц

москва

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БЕРЛИН, 3 фев – РИА Новости. Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию запланирован на 15 февраля, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственную информацию."Конфликт (вокруг вещания государственных СМИ в Германии и в России – ред.) вызывает дополнительную напряженность в преддверии инаугурационного визита канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля", - пишет газета.В МИД РФ в четверг заявили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро.

германия

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